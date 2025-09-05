AI照片再進化 Nano Banana生成3D公仔圖像掀流行

Google圖像編輯AI工具Nano Banana推出後引發熱議；隨著社群上越來越多人將它用來生成3D公仔圖、並上傳分享，使它更加受到歡迎。有評論指出，它生成的圖像連專家都難辨真偽，眼見為憑在網路上徹底失效。

奈米香蕉（Nano Banana）的正式名稱是Gemini 2.5Flash Image，它是Google近期發布的一款圖像編輯模型，推出後掀起熱潮，有如OpenAI之前的吉卜力風格AI圖片。

華盛頓郵報（The Washington Post）近日在評論中指出，這款圖像編輯工具一般能在30秒內生成圖片，若讓OpenAI的GPT-5處理相同請求，有時需要花超過3倍的時間。

想體驗Nano Banana，最普遍的方式是透過Google聊天機器人Gemini。

社群平台Reddit上有達人分享如何用它生成公仔模型，將圖片上傳、下達指令：「用Nano Banana模型，將圖片中角色製作成一個1/7比例的商業化模型公仔，並呈現於寫實風格的環境中。」不到1分鐘內，便能生成出3D公仔圖，且模樣逼真、細節到位。

除公仔圖像，這款模型也能將多個主體物件合成。社群平台領英（LinkedIn）一篇評論指出，模型令人驚訝的地方並非將2人合成至1張圖片裡，而是它對於光線、人與人在空間中的互動、某種坐姿下的衣服皺褶細節都掌握到位，「完全是另一個層次」。

此外，它還能從不同視角生成照片，畫面呈現符合攝影規則，不會出現拉伸或扭曲。

同時，這款工具可以用來修復老照片；例如將阿嬤的婚紗照上傳，用它重新還原褪去的顏色，但保留住動態模糊和時代感，呈現出自然的感覺，讓照片不至於失去靈魂。

華盛頓郵報指出，這款模型雖然不能稱得上完美無瑕，但速度夠快、有效且易於使用的特性，已經讓很多人開始應用，不過這也意味著生成爭議性圖像將變得更加容易。

Nano Banana模型生成的圖片右下角會有標記，但透過後製便能裁切。Google也表示，使用新模型編輯的圖片，會嵌入特殊浮水印以顯示圖片經過AI操作的痕跡。

領英評論分享，目前要確認照片是否為AI生成的圖像，檢查文字仍是一個方法；AI仍然無法處理文字，若將圖像中的標誌、招牌放大時，字母會扭曲，單字可能會變成亂碼。此外，也可從圖片來源可信度、逆向圖片搜尋、及多重驗證等方式進行查證。

卡內基美隆大學（Carnegie Mellon University）電腦科學教授康尼澤（ Vincent Conitzer）告訴華盛頓郵報，AI工具雖然帶來衝擊，但不會消失、只會越來越強大。