義大利時尚之王亞曼尼逝世 致力愛與美到生命盡頭

中央社／ 羅馬4日專電

義大利「時尚之王」、知名服裝設計師亞曼尼今天逝世，享壽91歲，追求愛與美標誌了他的一生。據集團聲明，他持續投入最愛的時尚工作，直到生命最後一刻；而他日前宣布買下與已故伴侶相識的酒吧，更被視為義式浪漫典範。

亞曼尼集團今天發表聲明，哀悼創始人亞曼尼（Giorgio Armani）逝世，他設在米蘭的靈堂本週末兩天將開放親友弔唁，葬禮則依照亞曼尼本人遺願，以私下不公開形式舉行。

聲明指出，亞曼尼逝世時，他的家人與近20年來的同志伴侶德洛克（Leo Dell'Orco）都在身邊。德洛克是亞曼尼男裝設計總監，今年亞曼尼罕見缺席米蘭時裝週活動，就是由德洛克代為領軍，使德洛克被廣泛認為是亞曼尼集團未來繼承人。

亞曼尼驟逝消息引起義大利時尚圈震驚。亞曼尼今年7月11日剛過91歲生日，儘管年事已高，但他在職場仍活力充沛，他幾天前宣布收購義大利一家知名餐酒館，紀念他1960年代在這個地點認識已故伴侶與事業夥伴加雷歐第（Sergio Galeotti）；亞曼尼日前也親自審查時裝週展出的50週年系列作品。

義大利晚郵報（Corriere della Sera）報導，亞曼尼在幾週前的生日前夕，因肺部感染住院，隨後返家休養，幾天前亞曼尼曾嚴重胃痛，但之後恢復正常進食，並仍以電話指揮工作，因此時尚圈皆未預料會在今天傳來噩耗。

亞曼尼出生在義大利北部城市比森薩（Piacenza），他大學原本念的是醫學，後因服兵役中斷學業， 退伍後到義大利知名「文藝復興」（Rinascente）百貨公司工作，他在1965年被義大利知名設計師尼諾．塞魯蒂（Nino Cerruti）慧眼拔擢，將一系列服裝交給亞曼尼設計。

隨後亞曼尼逐漸在時尚圈打響名號，他1975年與當時同志伴侶加雷歐第創立亞曼尼公司，從此事業版圖不斷擴張，揚名國際伸展台，讓亞曼尼獲得「時尚之王」美譽。

可惜加雷歐第在兩人創立公司幾年後早逝，未能看見後來的亞曼尼王國，亞曼尼曾形容，當加雷歐第逝世時，他感覺自己的一部分也跟著消失了。今年8月底，亞曼尼在逝世前夕宣布收購當初兩人初識的餐酒館La Capannina作為紀念，讓這段傳奇愛情留下更多餘韻。

