義大利傳奇設計大師亞曼尼 91歲辭世

聯合報／ 編譯羅方妤／綜合報導
義大利時裝設計師亞曼尼（中）逝世。路透
義大利時裝設計師亞曼尼（中）逝世。路透

義大利精品品牌亞曼尼集團四日宣布，集團創辦人兼時裝設計師喬治亞曼尼（Giorgio Armani）逝世，享耆壽九十一歲。

亞曼尼集團在一份公開聲明中表示，「一直被員工和合作夥伴所尊重和景仰的亞曼尼先生，在親友的圍繞下安詳辭世」。

亞曼尼在其數十年職業生涯中，以打造典型的義大利美學服裝聞名。他今年六月未能出席米蘭男裝周品牌秀，是他職業生涯首次缺席自己的時裝秀。

紐約時報說，亞曼尼的成功，是借鑒義大利那不勒斯傳統裁縫技術，軟化男士西裝的內部結構，展現身材線條。他去掉墊肩和帆布襯裡，在一九八○年代初期成為男士服裝的標準款式，其輕鬆隨意的性感女裝風格，也很快贏得女性顧客青睞。

亞曼尼的設計風格中性而奢華，定位介於當時男性企業主管流行的古板正裝和許多職業女性青睞的端莊裙裝之間，提供一種另類的權力服裝形式。有一段時間，在紐約華爾街辦公室、麥迪遜大道董事會會議室以及許多好萊塢人才經紀公司，亞曼尼西裝有如制服。

