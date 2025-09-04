時尚巨擘殞落…義大利時裝設計大師亞曼尼逝世 傳奇經歷曝光

美國CNN報導，義大利精品品牌亞曼尼集團4日宣布，集團創辦人兼時裝設計師喬治亞曼尼（Giorgio Armani）逝世，享耆壽91歲。

亞曼尼在其數十年職業生涯中，以打造典型的義大利美學服裝聞名，同時將好萊塢的紅毯走秀提升到一個新的高度。

亞曼尼集團在一份聲明中表示，「一直被員工和合作夥伴尊重和景仰的亞曼尼先生，在親友的圍繞下安詳辭世」。

亞曼尼今年6月未能出席米蘭男裝周品牌秀，是他生涯中首次缺席自己的時裝秀。亞曼尼集團當時發布聲明稱，「亞曼尼先生目前在家中休養」，並未說明他的健康狀況。

紐約時報說，亞曼尼一開始的成功，是借鑒義大利那不勒斯傳統裁縫技術，軟化男士西裝的內部結構，展現身材線條。他去掉墊肩和帆布襯裡，在1980年代初期成為男士服裝的標準款式，其輕鬆隨意的性感女裝風格，也很快贏得女性顧客青睞。

服裝設計師兼歷史學家、洛杉磯加州大學服裝設計中心創始主任蘭迪斯說，「我們那一代所有女性，包括希拉蕊．柯林頓，在20世紀60年代都穿牛仔褲。當這些女性開始步入職場時，該如何讓這種造型更職業化呢？你會穿上亞曼尼的女性化套裝」。

亞曼尼的設計風格中性而奢華，定位介於當時男性企業主管流行的古板正裝和許多職業女性青睞的端莊裙裝之間，提供一種另類的權力服裝形式。有一段時間，在紐約華爾街辦公室、麥迪遜大道董事會會議室以及許多好萊塢人才經紀公司，亞曼尼西裝有如制服。

亞曼尼本人也受到時尚媒體追捧和推崇，他擁有明星般英俊外表，棱角分明的五官、銳利的藍眼睛、曬成棕色的皮膚，以及他即使到了80多歲也保持運動員般的體格，讓義大利媒體稱他為「喬治國王」。