縱橫時尚50年！義大利設計師Giorgio Armani辭世 亞曼尼證實享耆壽91歲

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
義大利時尚設計大師喬治亞曼尼辭世，享壽91歲。圖／路透社
義大利時尚設計大師喬治亞曼尼辭世，享壽91歲。圖／路透社

根據外媒報導，在亞曼尼集團稍早發布聲明稿中表示，這位義大利時尚設計大師喬治亞曼尼（Giorgio Armani）辭世，享壽91歲。他在1975年創立同名設計師服裝品牌，除了高級時裝，也有Armani Privé等高級訂製服的發表，並延伸出Emporio Armani、Armani Exchange等副牌。

亞曼尼集團在聲明中表示：「我們懷著無比的哀痛宣布，我們的創辦人、靈魂人物與永不止息的推動力量——喬治‧亞曼尼先生——辭世了。他一向被員工與合作夥伴尊敬且敬愛地稱為『亞曼尼先生』（Il Signor Armani），於至親環繞下平靜離世。直到最後一刻，他始終不懈，將自己奉獻給公司、系列作品，以及眾多正在進行與未來的計畫。」

義大利時尚設計大師喬治亞曼尼辭世，享壽91歲。圖／路透社
義大利時尚設計大師喬治亞曼尼辭世，享壽91歲。圖／路透社

Armani 服裝 品牌 設計師 義大利

