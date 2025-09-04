遊日本注意！奈良鹿數量連4年增加創新高 官方 「1行動」防鹿傷人
日本奈良公園是熱門旅遊地點，許多遊客都會慕名前往該處與奈良鹿互動。日媒9月3日報導，日本動物保護團體「奈良鹿愛護會」統計顯示，奈良鹿已連續4年增加，今年甚至達到破紀錄的1465隻。不過，隨著鹿數量增加，鹿傷人意外也頻頻出現。對此，奈良縣政府與相關團體已透過各種方法呼籲前往公園的民眾注意安全。
日本共同網3日報導，奈良鹿愛護會7月透過目測方式調查統計，顯示公園對外開放區域有315隻雄鹿、816隻雌鹿、334隻小鹿，總數比去年多140隻。奈良鹿數量於2019年增加至1388隻，其後於2020年和2021年曾短暫下降，之後4年都持續增加。
愛護會認為奈良鹿今年數量創新高的原因，除了出生的小鹿數量較去年多外，遊客在新冠疫情後再度前往公園，促使更多鹿為了獲餵食「鹿餅」（又稱鹿仙貝）而出現在人群密集區域，也可能是統計數量增加的原因之一。
鹿群因追逐「鹿餅」而接近人群的現象深受遊客歡迎，但鹿傷人意外也因此而頻繁發生。據縣方資料，從2021年度開始，相關意外呈逐年上升趨勢，於2024年度達到159宗，其中外國人佔111宗。
縣政府與相關機構在8月下旬、雄鹿因發情期而變得暴躁前，已安排工作人員在公園內向遊客發放日語、英語和中文版本的觀鹿指南，並使用擴音器提醒遊客不要直接摸鹿。
