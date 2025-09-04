沒有放棄兒時夢想！日本80歲老翁花2年圓夢 駕帆船環太平洋一圈

日本80歲醫師永井晃為了圓夢，2023年駕船從日本廣島出發，耗時兩年順時針環遊太平洋一圈，途經美國、墨西哥、台灣等12個國家與地區，航行約4萬2000公里後，今年7月順利返家。

「讀賣新聞」今天報導，儘管永井一路上遇到許多挑戰，但是他心滿意足地說道：「能在各地與相遇的人交流是最珍貴的寶物，沒有放棄兒時夢想，真是太好了」。

●啟航首日遇強風 往北太平洋的航程挑戰不斷

永井住在廣島縣尾道市瀨戶田町，他2023年6月駕著風帆從當地出發，前往北太平洋與白令海之間的阿留申群島（Aleutians），不料啟航首日就遇到試煉：船身因為強風劇烈搖晃，導致船上的桌子撞擊到他的肋骨，痛到使他當時只能用單手操作絞盤，以便控制船帆。

在夜間航行時，他得面對可能落水的恐懼之外，也得熬過黑暗，因此他把頭燈綁在手上，不敢讓燈光熄滅。而啟航首日遭遇的疼痛，經過約一個月才消退。

他接近阿留申群島時，還看到海豹接近自己的船。接著，他到加拿大維多利亞市時，意外遇到在出發地瀨戶田町巧遇的加拿大女性。不過，他的自行車卻在此時失竊。幸好在這名女性的幫助下，永井成功尋回腳踏車。她甚至幫他把自行車寄到永井靠泊的美國舊金山。

永井在航海期間，除了使用瓦斯煮飯與味噌湯，也會靠罐頭果腹。他回憶，「甲板熱到把泡麵放在上面約30分鐘，就能煮好泡麵」。

他航經東太平洋接近赤道的加拉巴戈斯群島（Galapagos Islands）時，還看到飛魚跳上甲板，而這些飛魚被曬乾之後，也成為永井的糧食。

接著，他往西方前進，造訪南太平洋法屬島嶼馬貴斯群島（Marquesas Islands）時，還拿到當地人熱情送給他的香蕉。

●訪二戰遺跡時感慨萬千 認為「世人應和睦相處」

永井在這段冒險的後半段，探訪在第二次世界大戰爆發激烈戰事的地區，像是位在南太平洋、被稱為「最接近天堂的島嶼」的法屬新喀里多尼亞島（NewCaledonia）仍保留當年為了防禦日本而設置的大砲。

在澳洲東北方外海的索羅門群島，他與當地居民一起探訪遺跡，看到海灘上腐朽的戰車，以及清澈海水下靜靜沉睡的船艦後，感慨地說道：「80年前，確實有生命在這片遙遠的海洋消逝。日本當時把戰火擴張得太遠了。」

他也認為「能在同個時代與同個地球上共存就是奇蹟，大家應該和睦相處才對。」

●年過75不放棄夢想 壯遊過後瘦8公斤

永井身高168公分，在出發時體重73公斤，航海過後瘦到65公斤。他自嘲「一路上有許多人看到我這個不太會講英文的老人家自己前來，因此可能讓許多人覺得要對我親切一點，因此在各地好運不斷」。

永井兒時在靠海的瀨戶田町成長。他就讀小學時看完描述南方國度珊瑚礁的紀錄片後，萌生「有一天要去南方島嶼」的想法。他大學畢業後，曾是上班族，但在30歲時決心重考醫學院，並開始學習駕駛遊艇。

他後來繼承家業，經營醫院的同時積極參加遊艇比賽，始終嚮往開船前往南方島嶼，但他因為必須照顧病患，一直無法抽身實踐夢想。

大約4年前，有位醫師朋友願意支援的情況下，使他下定決心，準備踏上旅途，並認為要圓夢「愈早愈好」。