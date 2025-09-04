澳洲最大集體訴訟和解 社福債務追討計畫受害者將獲賠

快訊

中央社／ 雪梨4日綜合外電報導

澳洲政府今天表示，已同意向非法社會福利債務追討計畫「機器人債務」的受害者，支付另外4億7500萬澳元的賠償金；若經法院批准，這將成為澳洲史上最大規模的集體訴訟賠償案。

法新社報導，「機器人債務」（robodebt）醜聞發生在2015年至2019年間，對求職者、退休人士、學生以及照護者造成極大困擾，部分受害者甚至曾考慮輕生。

據稱，有兩名年輕男子因此輕生。

今天宣布的這項和解將向受害者支付4億7500萬澳元（3億1000萬美元）賠償金，尚須聯邦法院批准。

所謂「機器人債務」計畫，以所得平均法，將個人申報所得與澳洲稅務局（Australian Tax Office）紀錄進行比對，自動向福利補助對象發出需償還部分福利金的通知。

然而，該系統存在缺陷，導致錯誤要求數十萬人償還他們根本不欠的款項。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

