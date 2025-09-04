馬桶低頭族易患痔瘡！醫示警「如廁應專注1件事」：最多滑2則TikTok

衛報3日報導，醫師研究發現，馬桶低頭族比不帶手機者更容易罹患痔瘡，因此建議上廁所帶手機的人，應將時間控制在兩則TikTok以內。

報導指出，坐在馬桶上用手機的人，停留在廁所的時間比其他人更長，而停留時間較長又與罹患痔瘡的風險相關。美國波士頓「貝斯以色列女執事醫療中心」胃腸科醫師帕斯瑞查（Trisha Pasricha）表示：「把手機留在外面，因為你上廁所時只有一件事要做，應該專注於這件事。」

她說：「如果5分鐘內沒有成果，就該起身離開，休息一下再回來。」

帕斯瑞查與同事在一項腸癌篩檢計畫中，對125名志願者進行大腸鏡檢查，以檢測痔瘡情況。受試者還填寫有關飲食、運動和排便習慣的問卷，包括在廁所停留的時間，及是否曾用力或有便秘的情況。進一步的問題則探討手機使用習慣，了解受試者是否會將手機帶進廁所，以及使用哪些應用程式。所有受試者年齡均為45歲以上。

結果顯示，三分之二的人承認會帶手機上廁所，多數在瀏覽新聞和社群媒體。考慮到痔瘡常見風險因素，如年齡大、缺乏運動、膳食纖維攝取不足後，馬桶低頭族患痔瘡的可能性比不帶手機的人高出46%。超過三分之一、37%的馬桶低頭族在廁所停留超過5分鐘，而不帶手機的人僅占%。

如廁時看書報不是新鮮事，但帕斯瑞查認為，報紙、雜誌與書籍仍比不上TikTok和IG等社群媒體更能吸引人注意。她說：「這些App的整個商業模式就是讓你忘記時間，我們前TikTok世代只是看報紙或隨手能找到的東西，分心程度無法相比。」

雖然對健康影響仍需更多研究，但帕斯瑞查推測，智慧手機App延長上廁所的時間，進而增加肛門組織的壓力，導致痔瘡。她同時援引針對大學生的持續研究擔心，今天的青少年可能比老一輩更早出現痔瘡，並表示：「如果你只是坐在馬桶上消磨時間，這種被動壓力最終會隨著時間逐漸使結締組織變弱，導致靜脈腫脹。」

儘管這項研究仍屬初步，團隊仍建議民眾不要帶手機進廁所，或者至少設定使用限制，以免分心，結果半小時後仍坐在馬桶上。至於重度馬桶低頭族，帕斯瑞查建議盡量縮短上廁所滑手機的時間。她說：「設定兩個TikTok的限制，千萬別陷入滑手機和看TikTok的循環中，以至於忘了自己最初上廁所的原因。」