印尼直升機升空8分鐘失聯　墜毀婆羅洲尋獲罹難者

印尼一架搭載8人的直升機日前在婆羅洲島失聯，搜救人員已找到直升機的燒焦殘骸和一具遺體。官員表示，初步觀察直升機內還有其他罹難者，然因天候不佳，暫時無法確認人數。

綜合法新社和美聯社報導，這架由東印尼航空（Eastindo Air）所有的空中巴士（Airbus）BK117 D-3直升機，1日從印尼南加里曼丹省（SouthKalimantan）哥打巴魯縣（Kotabaru）機場升空後8分鐘，便與塔台失去聯繫。

這架直升機原定飛往中加里曼丹省（CentralKalimantan）的帕朗卡拉雅市（Palangkaraya）。

機上載有3名外籍人士，分別是美國人、巴西人和印度人。

印尼國家搜救總署（National Search and RescueAgency）官員布拉曼裘（Yudhi Bramantyo）昨天晚間在記者會上說：「地面小組…成功找到直升機的殘骸。」

他說：「搜救小組在距離直升機約100公尺處發現1名罹難者。」

布拉曼裘還說：「根據我們的初步觀察，直升機內部還有其他罹難者，但由於天候關係，我們無法證實人數。」

這架直升機嚴重燒毀，搜救人員必須先拆解殘骸，才能移出其他罹難者。

印尼仰賴航空運輸串連全國數以千計座島嶼，但航空安全紀錄不佳，近年來接連發生多起致命空難。

婆羅洲島擁有世界規模數一數二大的熱帶雨林。