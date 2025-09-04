海明威最後在世兒子辭世　父子情與遺產管理引關注

快訊

中央社／ 紐約3日綜合外電報導

諾貝爾文學獎得主、美國作家海明威最後在世的兒子派屈克．海明威昨天辭世，享壽97歲。他生前受父親影響，在非洲度過多年歲月，後來負責監督多部父親的遺作出版與相關事務。

派屈克．海明威（Patrick Hemingway）是海明威（Ernest Hemingway）3個兒子中的次子。美聯社報導，他的孫子亞當斯（Patrick Hemingway Adams）透過聲明證實，派屈克．海明威在蒙大拿州波茲曼（Bozeman）的家中辭世。

亞當斯說：「我的祖父是個不折不扣、來自舊世界的傳奇矛盾人物；一位有著科學頭腦的完美夢想家。他會說6種語言，以解開複雜的數學題目為樂，但他的心真正屬於書寫和視覺藝術。」

不同於胞弟葛瑞格里．海明威（GregoryHemingway）與名人父親的關係一度緊張，派屈克．海明威對自身背景感到自豪，樂於提升家族名聲，或參與他認為具有市場潛力或批評價值的計畫。

在2022年出版的「親愛的爸爸：海明威父子家書」（Dear Papa: The Letters of Patrick and ErnestHemingway，暫譯）一書中，父子分享狩獵與釣魚故事，並表達對彼此的情感。

海明威寫給派屈克．海明威說：「我寧願和你一起釣魚、射擊，也不願和我自兒時以來認識的任何人一起，這不是因為我們有血緣關係。」

作為父親的遺產執行人，派屈克．海明威批准了「戰地春夢」（A Farewell to Arms）和「流動的饗宴」（A Moveable Feast）等經典作品的再版，這些版本收錄了修訂過的文本和派屈克．海明威等人的額外評論。

但由於遺產執行涉足書籍以外的產品線，包括服飾、眼鏡、地毯以及「爸爸的皮拉號蘭姆酒」（Papa'sPilar Rum），使得海明威的崇拜者感到不安。

當全國公共電台（NPR）問他是否讀過父親的作品時，派屈克．海明威回答：「經常閱讀，因為這涉及商業上的利益…我必須閱讀，才能勝任作品的行銷和管理。」

派屈克．海明威2008年告訴全國公共電台：「有時我會想起他，但我只能依稀記得他，當他親吻我時，我其實不太想被親，因為鬍鬚有點扎臉。」

「後來他去非洲，我們晚上騎馬，玩得很開心…我記得他生命中的每一個階段。」

