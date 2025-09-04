影／3千萬元全新豪華遊艇「處女航」！下水15分鐘即翻覆沉沒

租借「凶相之人」在日本引起話題。業者說，適用於規勸擾民的鄰居、外遇談判、對付學校霸凌、要惡房客搬離等，由凶相之人陪同壯膽，並強調他們不是黑道。這項服務背後反映的是，現代人遇事循正常管道，常要面對公權力難介入的無奈。 「出租凶相人」是透過LINE等諮詢，委託氣場有壓迫感的人陪同處理事情。有女子為與丈夫的外遇對象談判，委託凶相之人以朋友的身分陪同，順利從小三的口中，問出這段不倫戀何時開始、約會幾次等細節。

2025-09-04 08:00