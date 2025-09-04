影／3千萬元全新豪華遊艇「處女航」！下水15分鐘即翻覆沉沒
土耳其近日發生一起離奇意外，一艘價值近100萬美元（台幣約3095萬元）的豪華遊艇下水僅15分鐘後竟告沉沒，船上乘客與船員則被拍到跳海逃生。
紐約郵報與超級遊艇時報（SuperYacht Times）報導，這起事件發生在當地時間2日下午，地點位於土耳其北部宗古爾達克市的埃雷利區，遊艇「柔風號」（Dolce Vento）交付給來自伊斯坦堡的船主後，首次下水便發生意外。
根據報導與網路流傳影片，「柔風號」起初從滑道平穩入水，但約15分鐘後出現穩定性問題，船體開始進水並迅速向一側傾斜，最後慢慢沉入約7公尺深的水中。
In Eregli, Turkey, the $1M luxury yacht M/Y Dolce Vento sank just 15 minutes after its maiden launch, forcing the owner, captain, and two crew to jump overboard and swim safely to shore. pic.twitter.com/758tY8DGyG— Open Source Intel (@Osint613) September 3, 2025
事發當時，船主、船長及兩名船員都在船上，全數成功逃生，跳入水中，隨後被附近造船廠工人救起，所幸無人受傷。海岸警衛隊與港口人員也迅速趕抵現場，並在周圍建立安全警戒範圍。
報導指出，「柔風號」自2024年動工建造，船長約24公尺，價值約94萬美元（約新台幣2910萬元）。造船廠官員表示，正展開調查並將進行技術檢測，以釐清沉船原因。
