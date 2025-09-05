上百人腹痛釀1死！北海道便當店爆集體食物中毒 專家：家庭也要小心

根據日媒「HTB北海道新聞」報導，北海道旭川市一家外送便當專門店「昼めし屋」，近日爆發大規模食物中毒事件，共有144人出現腹瀉與腹痛症狀，其中一名60多歲男性死亡。

旭川市保健所表示，事件源自上月25日該店製作的便當，當天共售出692份，餐點包含炸雞、魚排等。之後陸續有顧客身體不適，檢驗結果在部分患者的糞便中檢出「腸炎弧菌」。雖然死者與食物中毒的直接關聯尚待釐清，但當局已判定便當是主要原因，並勒令該店停業一天。店家隨後宣布自即日起停止營業至8月30日，以徹底調查並檢驗安全性。

這次爆發的腸炎弧菌屬於嗜鹽性細菌，多存在於海水與魚貝類中。日本國立感染症研究所指出，過去大型中毒事件多與海鮮食品有關，例如1999年北海道就曾因腸炎弧菌導致上千人染病，迫使當局緊急召開會議處理。在2001年修訂法規與加強食品安全措施後，北海道近十年來僅出現過3起案例，此次再度出現大規模食物中毒，引發社會關注。

專家提醒，腸炎弧菌需要在高溫下大量繁殖才會致病，因此夏季和秋季時最容易引發食物中毒。札幌醫科大學的橫田伸一教授表示，家庭日常飲食同樣要小心，「魚貝類及相關食材必須冷藏保存，絕不能長時間放在室溫，否則就可能成為細菌溫床。」