中國男子日本考多益涉作弊第5度被捕 14名共犯竟錯同樣題目

中央社／ 東京3日綜合外電報導

日本共同社報導，東京警視廳今天再次逮捕中國籍京都大學27歲研究生王立坤，因為他涉嫌在英語考試「多益」（TOEIC）答題卡上填寫他人姓名提交，這是他第5度被捕。

日本警方表示，王立坤保持緘默，在嫌疑人所在考場，使用同一住址報名的中國籍留學生等約50人也參加考試，其中14人取得與嫌疑人相同的高分，而且答錯的題目也一樣。這可能是使用通訊設備的團體作弊。

王立坤於4月20日曾在東京都豐島區考場，在答題紙上填寫他人姓名冒名應考。他於5月18日也涉嫌偽造身分在東京舉行的「多益」英文能力檢定考試當「槍手」。

他當日不僅冒名應考，口罩內側還藏有約3至4公分的小型麥克風，當場遭到警方逮捕。他被捕後，同一考場有3成考生缺席。

東京警視廳當時研判，這些缺考者，可能是原本要接受王立坤傳遞答案的作弊者，知道情況有異後，臨時缺席。

日本讀賣新聞報導，王立坤去年6月及今年3月，也曾以看似中國人的名字應考。

