學生兒撞見父親偷情鐵證！瞞著媽單挑小三理論 渣爸「1句話」超心寒

聯合新聞網／ 綜合報導
南韓一名男學生發現父親外遇，向母親說出實情後，反遭父親指責「破壞家庭」。示意圖／AI生成
南韓一名男學生發現父親外遇，向母親說出實情後，反遭父親指責「破壞家庭」。示意圖／AI生成

父母外遇卻要小孩承擔責任？南韓一名仍在就讀中學的孩子意外發現父親偷吃，為了不讓母親傷心，他選擇獨自承擔並試圖解決這場婚外情，為此甚至一度找小三勸說分手。豈料，父親非但沒有收手，最後還將家庭破裂的責任推給孩子，荒謬的故事也讓律師感到震驚。

根據News1報導，南韓律師楊娜萊（音譯）近日出演知名舞者KANY的YouTube節目，分享從業遇到的相關個案。其中一起是家庭外遇的案例，一名10多歲、就讀中學的兒子發現父親偷吃，因為擔心母親知道後會難過，而試圖靠自己挽回家庭關係。

楊娜萊表示，兒子先是親自找小三談話，懇求對方不要再與父親見面，不料小三卻毫不領情，更反嗆「你算哪根蔥，憑什麼多管閒事？」兒子本還冀望父親能及時回頭、斬斷不倫戀，但偷情的慾火卻越燒越旺，眼看2人遲未斷絕往來，他這才決定將真相告訴母親。

母親得知遭劈腿後，火速要求丈夫「立刻與情婦分手，不然我們就離婚」，但丈夫的反應卻出乎意料。楊娜萊透露，丈夫不僅沒有自我反省，還將責任推到兒子身上，責備他「要是你安安靜靜什麼都不說，我們家就不會有任何問題，都是因為你，家庭才破裂的。」

離譜的回應也讓楊娜萊感到難過，她痛批，「最令人難過的是，父母出軌被年幼的孩子知道，在這樣的情況下，孩子往後會對任何人失去信任，甚至還會因此背負不必要的罪惡感。」

南韓 出軌 劈腿 外遇 小三 父母 小孩 律師 離婚 婚外情

