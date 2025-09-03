印度發新洪水警報 巴基斯坦東部再撤近30萬人

快訊

中央社／ 巴基斯坦拉合爾3日綜合外電報導

巴基斯坦官員今天表示，在印度發出最新洪水警報後，巴國當局過去48小時內已自東部旁遮普省的洪災地區撤離近30萬人。

美聯社報導，這波撤離行動使自上月以來被迫流離失所者人數總計達到130萬人。

在旁遮普省（Punjab），靠近與印度接壤邊境的諾羅瓦爾市（Narowal）、夏爾科特市（Sialkot）稍早遭洪水淹沒後，該省穆扎法爾格爾縣（MuzaffargarhDistrict）許多村莊也遭遇相同命運。

巴基斯坦當局為保護大城市，正努力將氾濫河水引至農地，這是旁遮普地區史上最大規模救援行動之一的其中一環。旁遮普地區橫跨巴國東部及印度西北部，分屬巴國旁遮普省及印度旁遮普邦。

旁遮普省災難管理機構首長指出，數以千計救難人員乘船參與救援行動，軍方也已部署就位，協助運輸民眾跟牲畜撤離淹水村落。

根據這名首長，鄰國印度今天稍早透過外交管道，向巴基斯坦發布新洪水警報。這是印度於24小時內，因暴雨和水壩洩洪而第2度發布這類警報。

救援人員也在洪災地區使用無人機搜索受困屋頂的民眾。截至目前為止，旁遮普省已有逾330萬人、3萬3000個村莊受到影響。

在印度旁遮普邦，山崩與洪水也造成至少29人喪命，該邦人口超過3000萬人。

印度 洪水 巴基斯坦

