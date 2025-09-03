西班牙野火季過 總理提10項計畫應戰氣候危機

快訊

中央社／ 馬德里3日專電

西班牙8月遭逢史上最慘野火季，防災、救災無能，地方中央互相究責。總理桑傑士提出應戰氣候危機計畫，主張成立「國家民防與緊急狀態管理局」，反對黨批為逃避責任。

西班牙隸屬於內政部的民防和緊急服務部門8月31日宣布，連續焚燒3週的野火浪潮終獲平息。但是，今年悲劇性的「黑色8月」已成為西班牙有史以來最慘烈的野火季。

8月期間，西班牙發生93起森林火災，其中39起被認定為焚燒範圍超過500公頃的「大規模野火」。山火在一個月內吞噬超過30萬公頃土地，使今年被燒毀總面積破紀錄達40萬公頃。

野火蔓延之處，數以百計房屋被燒毀，成千上萬人流離失所，災情最慘重的卡斯提亞－萊昂（Castilla yLeón）自治區居民和消防員日前憤而走上街頭，抗議地方政府防災及救災無能，要求自治區主席馬努野柯（Alfonso Mañueco）引咎辭職。

西班牙廣播電視公司（RTVE）報導，桑傑士（Pedro Sánchez）1日召開記者會，承認國家預防野火措施不足。他呼籲朝野團結、停止爭議，共同達成應對「氣候緊急狀態」的國家級協議，以應對氣候變遷造成的破壞性災害。

桑傑士提出10項計畫以應戰「氣候危機」，包括投入更多中央與地方資源以預防野火，成立永久基金協助加速災區重建，並主張成立國家民防與緊急狀態管理局，作為政府部門間的協調機構，促進決策效率與資源整合運作。

在預防自然災害方面，桑傑士提議建立適應21世紀氣候現實的森林管理模式，在全國設置廣泛的「氣候庇護所」網路，加強農村社區與林業部門保護環境的功能，以及一系列部署與立法，以應對熱浪、乾旱、野火、暴雨、洪災等氣候變遷災害。

桑傑士也呼籲各級政府機關積極推廣預防與應對氣候緊急狀態的「公民文化」，並致力加速生態轉型。

不過，西班牙右翼最大反對黨「人民黨」（PP）批評桑傑士的提議「毫不可信」，認為這些計畫只是執政團隊用來逃避責任的煙霧彈。

人民黨領袖費霍（Alberto Núñez Feijóo）召開記者會，猛烈抨擊中央政府在野火危機中「癱瘓、缺席」，未能有效預防火災外，也未動用所有可用資源，支援地方阻止災情惡化，還將所有責任推給人民黨執政的自治區政府。

費霍提出「50項措施」以對抗野火浪潮。他主張向災區傾注更多經濟資源、加強支持農村地區與畜牧產業、發展專業化民防等。最引人關注的措施為編纂「國家縱火犯登記名冊」，強制要求所有被判刑的縱火犯配戴電子手環。

根據西班牙國家報（El País），西班牙各地自治區政府肩負預防與撲滅森林火災的責任，可採完全公營、完全私營或結合兩者的管理模式。

然而，西班牙中央政府在應對大規模及高危險性野火時，也扮演重要角色，負責協調、支援和調動資源。由隸屬國防部的軍事應急部隊（UME）調度駕駛滅火飛機，國家資源則透過生態轉型部、國家森林防火計畫、國家森林火災資訊協調中心及民防和緊急服務部門等單位進行協調。

野火 民防 西班牙

