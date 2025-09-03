快訊

鼾聲惱人起殺意！日高中生製「奪命味噌湯」 伯父險上黃泉路

聯合新聞網／ 綜合報導
日本一名高中生因不滿伯父鼾聲太吵，竟在味噌湯內下毒，想要將他毒死。示意圖／ingimage
日本一名高中生因不滿伯父鼾聲太吵，竟在味噌湯內下毒，想要將他毒死。示意圖／ingimage

不堪噪音干擾，險釀成家庭悲劇？日本日前發生一起下毒案，一名高中生因不滿伯父的打鼾聲太過惱人，竟將夾竹桃葉片混入料理，製成「奪命味噌湯」想毒死親人。案發當天，伯父一喝下味噌湯就察覺異狀，立刻將湯吐出並送醫檢查，涉案的男學生則遭到逮捕。

產經新聞報導，日本千葉縣市原市發生一起驚悚的下毒案，今（2025）年7月中旬，一名18歲的男高中生疑似因日常生活糾紛起殺心，在住家加工製作「奪命味噌湯」，將含有毒素的夾竹桃葉片切碎混入湯中，企圖殺害53歲的伯父。

千葉縣警方指出，伯父在喝下味噌湯後立刻察覺味道有異，隨後發現嘴巴發麻，並立即將湯吐出。報導指出，伯父僅受輕傷，但因仍有腹部疼痛等不適症狀，隨即被送往醫院治療。

警方表示，味噌湯中的毒素已達致死劑量，因此在本（9）月1日以殺人未遂罪嫌，逮捕該名男學生。男學生也坦承犯案，且供稱「我受不了伯父的打鼾聲，所以想殺了他」。

除了該案件外，該名男學生又在案發同日闖入JR千葉車站的女廁，使用榔頭毆打2名女性，並當場被警方依傷害罪逮捕。當地檢察廳在8月7日時，已將此案移送少年法庭。

夾竹桃的葉子含有毒性，專家指出，誤食恐會引起噁心、嘔吐等中毒反應，嚴重則可能致命，並提醒民眾，就算在公園或其他地方看到夾竹桃，也不要折斷或舔食枝葉，以免發生危險。

