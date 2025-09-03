快訊

手滑沒救了？LINE訊息收回時限「縮短剩1小時」 2國開第一槍實施

聯合新聞網／ 綜合報導
日本LINE官方宣布，自10月中旬開始，訊息收回功能將縮短時限，從原先的24小時改為1小時。圖／路透社資料照
日本LINE官方宣布，自10月中旬開始，訊息收回功能將縮短時限，從原先的24小時改為1小時。圖／路透社資料照

傳錯訊息怎麼辦？只要按「收回」的手速夠快，就能及時救火！然而，日本LINE官方日前卻宣布，將縮短「訊息收回」功能的時限，從原先的24小時減少到剩1個小時，且將從「2國家」開始施行，消息曝光後，立刻引發日本網友討論。

根據ITmedia報導，日本LINE官方1日公告將調整訊息收回功能，目前發送出去的訊息24小時內都可以收回，但未來將限制時間，縮短至僅能收回1小時以內的訊息。新制預計自今（2025）年10月下旬上路，並於日本及泰國2個國家率先實施，台灣官方目前則尚未有相關公告。

日本LINE官方說明，縮短訊息收回功能時限是基於「用戶使用情況所做的判斷」。對此，日本LINE Yahoo產品公關部負責人受訪時表示，根據調查，大多數用戶會在1小時內將訊息收回，「考量實際使用狀況，這是我們為了持續提供服務和維持品質所做出的決定。」

過去部分使用者因傳錯訊息，進而引發人際關係危機，為了回應用戶誤發及想要刪除訊息的需求，LINE於2017年12月推出「訊息收回」功能，只要長按訊息欄就能收回訊息，無論文字、貼圖、照片、網址等，在規定時間內皆可收回，

消息曝光後日本網友持兩派看法，有人抱怨新制惱人，「我不懂設定時間限制的意義」、「不是，即使1天也是很短，應該延長到3天」；也有人認為使用不受影響，「我覺得改成1小時也沒什麼影響，通常想收回幾分鐘內就會做了」、「要對自己的言論負責，1小時很夠用了」；另外也有網友提及，「希望能將『已收回訊息』的通知也取消」。

LINE 日本 泰國

