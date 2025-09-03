愛沙尼亞竊盜案攀升 店家：高食品稅加重民眾壓力

快訊

中央社／ 維爾紐斯3日專電

愛沙尼亞警方與零售業者表示，國內竊盜案件近來明顯增加，不僅慣犯下手，甚至愈來愈多「普通人」也因經濟壓力竊取食品與日用品。部分業者認為，稅制調整或減輕低收入戶負擔可減少竊盜情況。

愛沙尼亞公共廣播公司（ERR）報導，警方數據顯示，去年截至8月約有3600件零售店竊盜案，今年同期比去年再增加764件。愛沙尼亞警察與邊防局（Police and Border Guard Board, PPA）訴訟處主管阿蘭迪（Anders Allandi）表示，竊盜呈現「明顯上升趨勢」，且多發生在月底薪資或補助尚未發放前。

一家連鎖超市的老闆格羅斯（Oleg Gross）指出，月底時竊盜案明顯增加，且偷竊者背景多元，甚至包括受過高等教育者，例如老師等。此外，大城市的竊盜案也比較多，特別是高樓住宅區、經濟拮据的人口集中地。

另一個連鎖超市品牌的內控主管瓦雷斯（VeikoVares）說，不僅職業小偷，也有一般民眾一再竊取食物的例子。他舉例，監視系統曾拍到孩童偷走一包起司後，立刻拆開食用。瓦雷斯坦言，這些人解釋他們行竊的理由很簡單：沒有錢。

保全公司Viking Security視訊監控中心主管努爾加馬（Sander Nurgamaa）也證實，日用品竊盜增加，偷竊者不只拿1件，而是一次偷多件。常見被竊商品包括起司、牛奶、奶油與香腸，而洗髮精、化妝品與玩具也經常成為目標。

雖然大部分商店裝有監視系統，但並非所有竊盜都能即時偵測。格羅斯坦言，大多數小偷其實未被查獲，因為只要背對攝影機，把商品塞進外套或袋子裡就能輕易偷走。警方也表示，因小額案件報案程序耗時費力，一些商家通常選擇不報案。

面對問題，部分業者建議降低食品增值稅或減輕低收入戶稅負，以減少竊盜情況。

愛沙尼亞自今年7月1日起將增值稅（Value AddedTax, VAT）調高2個百分點至24%，為歐盟最高稅率國家之一，也是少數未針對食品減稅的國家。

對此，當地民眾先前發起請願，呼籲將食品增值稅降至10%，在截止前獲得逾9萬人線上連署，成為愛沙尼亞歷來獲得最多民眾連署的公民倡議，顯示社會強烈期待食品降價。

不過，努爾加馬則認為，僅調降食品稅率恐不足以解決問題，因為竊盜涉及的商品已不限於食品，他認為只有所有物價下降，才可能真正改變現況。

