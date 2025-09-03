快訊

你也會打呼？神經醫警告「1睡眠習慣」恐增中風、失智症風險

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國神經學醫師警告，打呼可能增加罹患失智症和中風風險。圖為睡眠示意圖，與本文內容無關，2017年拉斯維加斯的國際消費電子展中，參觀者躺在 Sleep Number 360 智能床上體驗。美聯社
打呼可能嚴重傷害大腦，增加罹患失智症中風風險。美國密西根大學神經學與癲癇學雙重專科認證醫師陳百冰（Baibing Chen，音譯），在TikTok擁有15.8萬粉絲追蹤，他近日警告，長期打呼與腦部血管損傷、隱形中風及失智症風險升高有關，甚至導致掌管記憶的海馬迴等腦區萎縮。

陳百冰指出，夜裡睡覺時若經常打呼、聲音又大，代表睡眠中呼吸不斷中斷，會讓大腦缺氧。他強調：核磁共振研究顯示，打呼真的會破壞大腦結構，「造成血管微小損傷，與隱形中風及失智有關，還可能讓掌管記憶的灰質萎縮，比如海馬迴」。

同時，陳百冰提到，打呼也和「日常思考變慢、注意力難以集中等有關聯」。

陳百冰提醒，即使沒有發展成嚴重的睡眠呼吸中止症（sleep apnoea），單純打呼也會干擾深層睡眠，尤其影響最佳睡眠周期的深度睡眠期（N3），「因為打呼造成的振動會喚醒腦部，即使你沒有記憶，這代表並未獲得充分休息，而且大腦夜間清理功能受阻」。

另一方面，先前也多有專家指出，打呼與高血壓、心臟病、中風及第2型糖尿病相關。陳百冰在影片中並未回答網友追問「該如何改善」。

對此，每日郵報報導指出，簡單調整生活習慣可能有幫助。根據英國國民保健署，吸菸、肥胖、飲酒過量及仰睡都會增加打呼可能性。

但打呼也可能是睡眠呼吸中止症造成。專家解釋，睡眠呼吸中止症可分為兩種類型：中樞型睡眠呼吸中止症（Central Sleep Apnoea）和阻塞型睡眠呼吸中止症（Obstructive Sleep Apnoea）；其中以阻塞型更為普遍。

倫敦橋醫院專家蘇達（Pavol Surda）曾表示，睡眠呼吸中止症是可治療的，依照嚴重程度可透過生活方式調整、持續正壓呼吸器（CPAP）、口腔矯正器或手術等方式治療，建議懷疑自己罹患睡眠呼吸中止症者盡快尋求專科協助。

睡眠 打呼 長輩 中風 醫師 失智症

