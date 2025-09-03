世界最大冰山走向滅亡 數週內將完全消失

快訊

中央社／ 巴黎2日綜合外電報導

全球最古老且最大的冰山1986年在南極洲崩解，在海上漂流一段時日後，最近在較溫暖的海域碎裂，數週內就可能完全消失。

名為A23a的這座「超級冰山」原本重差不多一兆公噸，堪稱無人能敵的龐然大物。

但法新社根據歐洲聯盟（EU）哥白尼（Copernicus）地球觀測計畫的衛星影像分析，A23a現已不到原本規模的一半。

近幾週，大塊的冰塊相繼碎裂，較小、但仍可能威脅船隻的小冰塊，則圍繞A23a散落海面。

英國南極勘測（British Antarctic Survey）物理海洋學家麥耶斯（Andrew Meijers）對法新社表示，A23a「正在非常劇烈地瓦解」。

1986年A23a從南極洲西部的菲爾希納龍尼冰棚（Filchner-Ronne Ice Shelf）崩解以來，因底部卡在威德爾海（Weddell Sea）海底而擱淺，停留海床超過30年。

2020年它終於脫困，像以往其他巨型冰山一樣，隨著強大的南極洲環流（Antarctic CircumpolarCurrent），沿著「冰山巷」（iceberg alley）漂進南大西洋。

今年3月前後，它在南喬治亞島（South Georgia）近岸擱淺，讓人擔憂可能影響當地大群企鵝及海豹為幼崽覓食。

5月下旬A23a脫困，繼續漂流，漂過島嶼並向北移動，隨著接觸越來越溫暖的海水且遭受巨浪拍擊，快速解體。

麥耶斯表示，科學家對A23a能維持這麼久感到「驚訝」。

「大多數冰山撐不到這麼遠。這一座體積太大，所以維持得比其他冰山更久、漂得更遠。」

但他說，最終，冰山一旦離開南極保護，就「註定消亡」。

冰山崩解是自然現象，但科學家指出，現今南極冰山的流失速度正在加快，很可能與人為氣候變遷有關。

