魁北克推祈禱禁令 各宗教團體恐遭迫害

加拿大魁北克政府打壓宗教團體！過往當地穆斯林曾在示威中舉行祈禱集會，而魁北克政府為奉行世俗主義政策，將於今年推動禁止公共場所祈禱的法案。對此，基督教智庫與公民組織強烈反對，尤其宗教團體與魁北克地區有深刻連結，該法案將破壞當地社會凝聚力。

公共場所禁止祈禱

《環球郵報》報導，加拿大魁北克世俗主義事務部長羅貝格近日承諾，將於今年秋季推動禁止公共場所祈禱的法案。對此，該法案最早由魁北克省長勒戈於去年提出，旨在回應穆斯林在親巴勒斯坦示威中所舉行的祈禱集會，然而，該法案將廣泛適用於包括基督教等其他宗教。

目前，魁北克仍是加拿大宗教信仰最濃厚的省份之一，其中64.8%的人民自認為基督徒。羅貝格在聲明中表示，公共場所祈禱是魁北克一個嚴重而敏感的問題，政府也對這種日益增長的現象深感擔憂，尤其在蒙特婁更是明顯。

如今，加拿大基督教智庫Cardus批評魁北克政府禁止公共祈禱的提議，尤其該法案將使人們誤解宗教在社會中的作用，甚至破壞公民生活的基本核心。加拿大公民自由協會也反對這項措施，並警告這項禁令將侵犯基本權利。

魁北克宗教深入人心

《基督日報》報導，儘管魁北克奉行世俗主義政策，但宗教仍深刻融入公眾生活。Cardus指出，該省每年有超過2090萬人參加宗教活動，相較其他表演藝術和娛樂活動的參與人數高出兩倍之多。

此外，獨立宗教學校也有助於促進公民參與，並增強社會凝聚力。Cardus魁北克區域主任賈斯敏表示，若禁止公共場所祈禱的法案通過，將會嚴重削弱宗教團體與魁北克地區的社會連結。

