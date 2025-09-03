阿富汗強震滅村 災民持鎬掘墓救援人員含淚埋童

阿富汗東部多山的庫納爾省8月31日發生規模6強震後，救援人員納斯魯拉汗（Nasrullah Khan）哽咽地描述他如何親手將3名孩童埋在一起，以及將兩名年輕男子埋在另一個墓穴。

路透社報導，納斯魯拉汗是來自庫納爾省（Kunar）城市的上班族，地震發生後，他花了6小時前往庫納爾省德瓦古爾山谷（Dewagul Valley）協助救援工作。

他說：「我遇到的第1個男子失去了18名家人。傷者和死者倒臥地上，無人援助。在一些村莊，每戶只有2、3人生還。這是我生平第一次看到這麼多遺體。」

他還說：「整個家就這樣沒了。」

在泥磚房林立的山谷裡，倖存者用編織的擔架抬運遺體。納斯魯拉汗表示，他看到孩童遺體裹著有圖案的毯子，民眾用十字鎬挖掘墓穴。

納斯魯拉汗說，他到3個村莊協助安葬41具遺體，「我們只能趕緊埋葬罹難者，因為餘震逼得我們不得不從墓地逃離」。

根據阿富汗塔利班（Taliban）政權發言人說法，這起規模6的強震造成1400多人死亡、3124人受傷，超過5400戶民宅被毀。

相同地區昨天又發生規模5.5地震，令人擔心會造成更多災情，讓這個飽受貧窮、戰爭和援助減少重創的國家困境雪上加霜。

官員說，庫納爾省3個村莊被夷為平地，造成600多人喪生。國防部表示，40架次飛機已撤離420名災民，救援團隊則從受災嚴重的村莊轉往更偏遠的村落。

庫納爾省重災區馬札爾達拉山村（Mazar Dara）80歲老嫗古比比（Gul Bibi）站在倒塌的房子旁，邊抱著年幼的孫子邊哭著說「我失去了一切」，家人都被埋在泥土和瓦礫下，「只有這個孫子活了下來」。

南加哈省（Nangarhar）達拉努爾（Dara-e-Noor）23歲男子古爾（Ziarat Gul）說，他親戚的房子倒塌，造成一名7歲男童和兩名女孩喪生，「我們徒手救出他們，但他們已無生命跡象」。他和家人在地震後一直露宿野外。

聯合國警告，由於仍有災民困在瓦礫堆下，死亡人數可能會攀升。