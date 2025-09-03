阿富汗強震釀逾1400死後 災區又發生規模5.5地震

阿富汗東部將近2天前才剛發生規模6的地震，造成超過1400人喪生、數千人受傷，相同地區今天又發生規模5.5地震，令人擔心會造成更多災情。

根據路透社，今天的地震震源深度僅10公里。目前尚無法確定最新地震造成的災損有多嚴重。

法新社引述美國地質調查所（USGS）的說法報導，今天地震規模5.2，震央位於南加哈省（Nangarhar）查拉拉巴市（Jalalabad）東北方34公里處，靠近8月31日的震央。

阿富汗塔利班（Taliban）政權發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）表示，8月31日的地震已造成至少1411人罹難、3124人受傷，超過5400戶民宅被毀。

這場強震是阿富汗多年來最嚴重的地震，將偏遠村落諸多房舍夷平，但險峻地勢妨礙救難人員救援災區的孤立山村。