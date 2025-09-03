聽新聞
強震致逾1400死 阿富汗神學士政府求助國際
阿富汗當局二日表示，該國近年最嚴重的地震導致罹難人數已超過一千四百人，另有數千人受傷。由於災區位於東部多山地帶，交通困難，救援行動在偏遠村落舉步維艱。
神學士政府發言人穆加希德指出，目前至少已有一四一一人喪生、三一二四人受傷，超過五千四百戶房屋損毀。阿富汗紅新月會表示，當地恐怕仍有更多人受困在瓦礫堆下。聯合國駐阿富汗協調官也警告，死亡人數可能還會增加。
美國有線電視新聞網報導，神學士政府向世界各國求助，但迄今為止很少國家伸出援手。路透報導，國際救援單位指出，阿富汗在地震前醫療體系就相當脆弱，如今已完全超出承受範圍，迫使救援幾乎完全依賴外部力量。
目前，英國已撥款一百萬英鎊（約台幣四千一百萬元）協助聯合國與紅十字會提供醫療與緊急物資。印度運送一千頂帳篷，並調派十五公噸糧食至重災區庫納爾省，預計後續還會加碼。中國、阿拉伯聯合大公國、歐盟、巴基斯坦與伊朗等國也承諾援助。
