快訊

美股早盤／道瓊摔逾500點！台積電ADR下挫 美元創1個月最大升幅

同時9條海底電纜斷了？賴總統Threads發文：上網、通話都沒問題

中職／慘上加慘…悍將9月繼續輸 8連敗改寫本季最長紀錄

英國積極打造新市鎮 以解決迫切住房危機

中央社／ 倫敦2日綜合外電報導

在富裕的英格蘭東部城市劍橋附近，英國最新市鎮北斯托（Northstowe）正在建案林立中成形。在英國政府尋求解決嚴峻的住房短缺問題之下，這座新市鎮或許能提供範例。

法新社報導，北斯托位於劍橋（Cambridge）西北方約19公里處，這片土地原本是英國皇家空軍營區，2017年開始有居民入住，目前人口約3000，1600間左右的房屋有人居住。

北斯托生活機能仍相當匱乏，既無商店也無診所。不過官員已宣布，將在目前仍是1塊空地和1座醫療設施的地點打造「熱鬧的市中心」。

一旦這座新市鎮建設完成，將有1萬間房屋和8所學校。相關單位預估，未來20年這裡的人口可能成長至3萬。

英國存在全國性住房危機已有數年，隨著人口壽命延長及移民激增，房屋供給一直跟不上需求。在房價飆升下，買房對許多英國年輕人來說已是遙不可及。

根據英國慈善機構Shelter England估計，全英國約有35萬4000人處於無家可歸狀態。

為了解決英國長期以來的住房短缺問題，去年7月當選的工黨首相施凱爾（Keir Starmer）已承諾要在2029年底前興建150萬戶住宅。他希望在本屆國會任內每年建30萬戶，遠高於近幾年英國新建住房數量。

施凱爾已著手大改都市計畫法規，好讓開發商更不受環境規範限制。他的住房計畫雖然大多是將現有的都市開發進一步擴大，但他也承諾要開始打造英國「下一代」新市鎮。

英國 房屋 施凱爾

延伸閱讀

英人反庇護旅館示威潮 促驅逐外籍罪犯 英相擬提前關設施

烏克蘭安全保障 金融時報：多國維和美國允當後盾

戰後烏克蘭怎麼守？紐時揭3種可能部隊 俄羅斯說話了

結束歐洲領袖高峰會談 川普：著手安排俄烏總統見面

相關新聞

旅遊別踩雷！日本飯店最怕旅客「做1事」：被抓包恐列黑名單

日圓持續走低，吸引大批外國旅客湧入日本，不過也因不熟悉住宿規範，常引發糾紛。日本飯店業者近日在社群公開點名「旅客最NG行為」...

福島5縣食品輸台解禁 日農相小泉：歡迎積極正面舉措

台灣對日本福島5縣食品管制再放寬，日本農林水產大臣小泉進次郎今天在內閣會議後的記者會上表示，「這是很積極正面的舉措，將對...

印度暴雨襲擊交通中斷 首都區古爾岡緊急停班課

暴雨持續襲擊印度德里國家首都區（NCR），讓亞穆納河（Yamuna）水位在今天上午突破警戒線，許多地方因為淹水導致陸路交...

13歲女學生墜樓事件引怒 大馬教育界籲防範校園霸凌

馬來西亞女學生薩拉今年13歲，本是青春美好歲月，但卻在校舍墜樓不治，這起悲劇指向校園霸凌，引發社會怒火，馬來西亞教育工作...

食物保存期限造假 日本超商Ministop共25間門市違規

日本連鎖便利商店Ministop昨天宣布，日本全國共25家門市所製作的熟食，保存期限造假，有案例是保存期限被不當延長14...

防範深偽裸照與網路偷窺 澳洲擬立法打擊嚴懲

澳洲政府今天表示，將強制科技大公司採取措施來防範線上工具被利用於製造深偽裸照，或在受害人未察覺的情況下進行跟蹤偷窺

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。