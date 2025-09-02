福島5縣食品輸台解禁 日農相小泉：歡迎積極正面舉措

快訊

中央社／ 東京2日專電
台灣對日本福島5縣食品管制再放寬，日本農林水產大臣小泉進次郎今天在內閣會議後的記者會上表示，「這是很積極正面的舉措，將對災區重建帶來很大助力」，對台灣的決定表示歡迎。

衛生福利部8月29日預告廢止「停止輸入查驗之日本食品品項別及其生產製造地區」草案，回歸源頭管理及邊境管制，由日本政府就限制流通食品品項進行管制，由台灣主管機關於邊境依據風險管控機制，抽樣檢驗輻射，確保食品安全，草案將進行為期60天預告，蒐集各界意見。

食藥署長姜至剛表示，這次預告草案參考各國對日本食品管制趨勢，調整為回歸源頭管理與邊境管理的模式。

日本放送協會（NHK）報導，未來台灣基於東京電力福島第一核電廠事故而強制要求的5縣（福島、茨城、栃木、群馬、千葉）食品放射性物質檢測報告，以及所有日本食品需附產地證明書的規定，將全部撤銷。

小泉進次郎今天表示，「這項措施若能實施，將對災區復興帶來很大助力，因此我視為積極正面的舉措。我認為，這對災區民眾來說，也是很大的鼓舞」。

小泉強調，對於日本水產品與食品，目前依舊有採取非科學性管制的國家和地區，未來將繼續努力推動，促使其撤銷相關限制。

