印度暴雨襲擊交通中斷 首都區古爾岡緊急停班課

暴雨持續襲擊印度德里國家首都區（NCR），讓亞穆納河（Yamuna）水位在今天上午突破警戒線，許多地方因為淹水導致陸路交通中斷，災情最嚴重的古爾岡（Gurugram）緊急停班、停課因應。

印度德里及周遭地區從1日起遭到幾乎無間斷的大雨襲擊，面臨嚴重洪災威脅，亞穆納河水位今天上午上漲到205.75公尺。水位警戒線設在204.5公尺，只要超過就會對德里地區造成威脅，若進一步達205.33公尺，便會被列為危險等級，若達到206公尺，必需疏散人員。

印度斯坦時報（Hindustan Times）指出，德里和NCR部分地區1日幾乎整天下大雨，淹水使得交通大打結。

今日印度（India Today）報導，在這波強降雨中，受災最嚴重的地方在古爾岡，光是1日下午3時到晚間7時的4小時內，便降下超過100毫米的雨量，淹沒了許多交通要道。

在古爾岡交通因淹水癱瘓的照片、影片在媒體、社群平台上廣為流傳，當地學校、機關紛紛關閉，當局也敦促學校改成線上教學，並要求企業允許員工居家辦公。

官員指出，由於雨勢持續、水壩不斷在洩洪，亞穆納河的水位可能進一步上漲。德里低窪地區，尤其是亞穆納河沿岸的民眾，必需保持警戒。

當局建議居住在亞穆納河河水氾濫地區的民眾，要移動到安全的區域，因為預計今天晚上，水位就會達到必需疏散的206公尺。

德里首席部長古普塔（Rekha Gupta）對外表示，政府已經為因應目前的局勢做好充分準備。

德里及鄰近的城市古爾岡、法里達巴德（Faridabad）、加茲阿巴德（Ghaziabad）、諾伊達（Noida）都出現異常降雨，導致今年此刻的氣溫低於正常水準。