快訊

確定了！南投草屯明年發兒童生日禮金 每人2萬元「一路發到5歲」

怕丟臉？金正恩捨專機改搭20小時火車訪陸 原因與普亭有關

印度暴雨襲擊交通中斷 首都區古爾岡緊急停班課

中央社／ 新德里2日專電
暴雨持續襲擊印度德里國家首都區（NCR），讓亞穆納河（Yamuna）水位在今天上午突破警戒線，許多地方因為淹水導致陸路交通中斷，災情最嚴重的古爾岡（Gurugram）緊急停班、停課因應。 歐新社
暴雨持續襲擊印度德里國家首都區（NCR），讓亞穆納河（Yamuna）水位在今天上午突破警戒線，許多地方因為淹水導致陸路交通中斷，災情最嚴重的古爾岡（Gurugram）緊急停班、停課因應。 歐新社

暴雨持續襲擊印度德里國家首都區（NCR），讓亞穆納河（Yamuna）水位在今天上午突破警戒線，許多地方因為淹水導致陸路交通中斷，災情最嚴重的古爾岡（Gurugram）緊急停班、停課因應。

印度德里及周遭地區從1日起遭到幾乎無間斷的大雨襲擊，面臨嚴重洪災威脅，亞穆納河水位今天上午上漲到205.75公尺。水位警戒線設在204.5公尺，只要超過就會對德里地區造成威脅，若進一步達205.33公尺，便會被列為危險等級，若達到206公尺，必需疏散人員。

印度斯坦時報（Hindustan Times）指出，德里和NCR部分地區1日幾乎整天下大雨，淹水使得交通大打結。

今日印度（India Today）報導，在這波強降雨中，受災最嚴重的地方在古爾岡，光是1日下午3時到晚間7時的4小時內，便降下超過100毫米的雨量，淹沒了許多交通要道。

在古爾岡交通因淹水癱瘓的照片、影片在媒體、社群平台上廣為流傳，當地學校、機關紛紛關閉，當局也敦促學校改成線上教學，並要求企業允許員工居家辦公。

官員指出，由於雨勢持續、水壩不斷在洩洪，亞穆納河的水位可能進一步上漲。德里低窪地區，尤其是亞穆納河沿岸的民眾，必需保持警戒。

當局建議居住在亞穆納河河水氾濫地區的民眾，要移動到安全的區域，因為預計今天晚上，水位就會達到必需疏散的206公尺。

德里首席部長古普塔（Rekha Gupta）對外表示，政府已經為因應目前的局勢做好充分準備。

德里及鄰近的城市古爾岡、法里達巴德（Faridabad）、加茲阿巴德（Ghaziabad）、諾伊達（Noida）都出現異常降雨，導致今年此刻的氣溫低於正常水準。

印度 淹水 雨量 暴雨

延伸閱讀

中俄印領袖上合峰會同框 營造團結向美釋強力訊號

印度提議對美關稅降至0％ 川普：為時已晚

陸這項遊樂設施遇暴雨成「滾筒洗衣機」 360度無死角清洗

川普點到莫迪死穴！印度被開50%高關稅 改向中俄靠攏...謝金河：只會把病情加重

相關新聞

福島5縣食品輸台解禁 日農相小泉：歡迎積極正面舉措

台灣對日本福島5縣食品管制再放寬，日本農林水產大臣小泉進次郎今天在內閣會議後的記者會上表示，「這是很積極正面的舉措，將對...

印度暴雨襲擊交通中斷 首都區古爾岡緊急停班課

暴雨持續襲擊印度德里國家首都區（NCR），讓亞穆納河（Yamuna）水位在今天上午突破警戒線，許多地方因為淹水導致陸路交...

13歲女學生墜樓事件引怒 大馬教育界籲防範校園霸凌

馬來西亞女學生薩拉今年13歲，本是青春美好歲月，但卻在校舍墜樓不治，這起悲劇指向校園霸凌，引發社會怒火，馬來西亞教育工作...

食物保存期限造假 日本超商Ministop共25間門市違規

日本連鎖便利商店Ministop昨天宣布，日本全國共25家門市所製作的熟食，保存期限造假，有案例是保存期限被不當延長14...

防範深偽裸照與網路偷窺 澳洲擬立法打擊嚴懲

澳洲政府今天表示，將強制科技大公司採取措施來防範線上工具被利用於製造深偽裸照，或在受害人未察覺的情況下進行跟蹤偷窺

16歲時搭火車遇性騷 英王后卡蜜拉用鞋跟擊退色狼

一本描寫英國王室的新書揭露，英國王后卡蜜拉在少女時期，有次搭火車遭一名陌生男子上下其手，當時她脫下鞋子以鞋跟猛打對方下體...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。