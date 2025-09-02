13歲女學生墜樓事件引怒 大馬教育界籲防範校園霸凌

馬來西亞女學生薩拉今年13歲，本是青春美好歲月，但卻在校舍墜樓不治，這起悲劇指向校園霸凌，引發社會怒火，馬來西亞教育工作者呼籲重視反霸凌，應更早辨識出讓霸凌滋長的環境、文化，並採取手段遏阻。

薩拉（Zara Qairina）7月在學校墜樓，隔日身亡。檢警判定為意外，未在第一時間驗屍，隨著薩拉遭到同校權貴子女霸凌致死等傳聞發酵，轉而在8月18日開棺驗屍。總檢察長莫哈末杜蘇基（Mohd DusukiMokhtar）

證實，5名涉嫌霸凌的未成年少女遭起訴，但她們皆不認罪。

這起悲劇引發大馬社會對校園霸凌案的高度關注，甚至有一地集結7000人上街要為她伸張正義。首相安華（Anwar Ibrahim）也強調調查工作必須透明進行，絕不包庇任何人。

砂拉越（Sarawak）教育、創新和人才部副部長日前就示警，霸凌問題日益嚴重。大馬人權律師饒兆穎接受中央社訪問提到，根據數據顯示，大馬有關霸凌案例從2015年約3000件，至2024年已突破6000件案例，增長率超過100%。

馬來西亞華校董事聯合總會執行長梁勝義受訪時則表示，薩拉案可被視為「壓垮駱駝的最後一根稻草」，折射出長期累積的結構性問題，包括被忽視的霸凌文化、體制的冷漠與拖延，以及向既得利益者傾斜的包庇機制。

他說，數據只是冰山一角，若相關官員多一些同理心，即可發現霸凌問題不容忽視，對此應展開調查、分析，採取必要行動，包括遏止、介入、預防機制。

他認為，例如在校園方面，現行針對霸凌事件的治理一般要求校方在事發後，根據流程進行應對，但這樣的指南基本上只能達到中間介入、事後補救、裁決和懲處的效果。

梁勝義強調，不要等到霸凌文化已被滋養成巨大怪獸後才進行「反霸凌」，各方應更早辨識出讓霸凌滋長的環境、文化，悲劇發生前主動採取遏阻手段；更理想的是應在教育中營造和累積自重、互愛的生態，讓霸凌行為無從萌芽。

這個案件受矚的另一原因是根據「星洲日報」報導，薩拉案是政府將霸凌罪刑列為刑事案件後，首度援引「言語威脅」條文起訴的案件，受害家屬律師則認為應該引用刑責更重的「意圖傷害」條文。社會上也有懷疑加害者是否涉及權貴子女，可能因為家庭背景受保護，恐強化「有權有勢可免罰」的觀感。