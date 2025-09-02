快訊

食物保存期限造假 日本超商Ministop共25間門市違規

中央社／ 東京2日綜合外電報導
日本連鎖便利商店Ministop昨天宣布，日本全國共25家門市所製作的熟食，保存期限造假，有案例是保存期限被不當延長14小時。業者仍在評估是否恢復販賣這些熟食。示意圖／AI生成
日本連鎖便利商店Ministop昨天宣布，日本全國共25家門市所製作的熟食，保存期限造假，有案例是保存期限被不當延長14小時。業者仍在評估是否恢復販賣這些熟食。

日本放送協會（NHK）報導，Ministop先前發現部分門市內製作的飯糰、便當等熟食，出現保存期限造假的事件。Ministop就此展開調查，並於昨天宣布，相關違規門市達25間，其中包含東京、大阪等7個地區的門市。

這些違規門市的常見手法，包含過了食物保存期限後重貼標籤，或是在食物做好過後幾個小時才貼上標籤，還有門市不當延長飯糰的保存期限14小時。

而Ministop表示，有門市供稱「從3年前開始」出現這種違規行為，而許多違規的理由是「為了減少食品廢棄，進而降低門市成本」或是「在客人較少的時段，提前製作原定早晨製作的東西，比較方便」，有部分案例是依據加盟店主的指示而實施的。

Ministop社長堀田昌嗣昨天召開記者會就此致歉，並說道「在無法確保安全的情況下，不能重啟販售」。他也表示，將慎重評估，何時重啟販售在門市內製作的熟食。

