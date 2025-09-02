數量創紀錄…英國防堵非法入境 暫停受理難民家庭團聚申請
英國政府今天宣布，為減少非法入境人數，將暫停受理難民家庭團聚申請。
法新社報導，工黨政府正努力阻止創紀錄的無證移民搭乘小艇抵達英國。此現象引發國內激辯，反移民「英國改革黨」（Reform UK）的支持度也因此獲得拉抬。
內政大臣古柏（Yvette Cooper）表示，為推動制度改革，將暫停受理難民家庭團聚計畫的新申請。
她說：「我們確實需要解決地方政府面臨的壓力，以及犯罪集團利用家庭團聚作為誘因，鼓勵更多人冒險乘坐危險小艇的風險。」
英國內政部本月稍早公布的數據顯示，截至2025年6月的一年內，簽發難民家庭團聚簽證近2.1萬件，其中絕大多數發給婦女與兒童。
古柏表示，此次暫停是為配合今年稍後將公布的進一步改革，包括審視家庭成員的「貢獻要求」，以及「新獲難民身分者，申請家庭團聚前須等待更長期間」等。
