快訊

民眾黨走讀衝突…列被告 黃國昌嗆「賴清德放馬過來」絆倒踉蹌

罵趙少康「不認骨血」民視先賠205萬 周玉蔻不願分擔：沒告它就很好了

千粉塞爆信義區爭睹！舒華忍不住「一秒講出真心話」

數量創紀錄…英國防堵非法入境 暫停受理難民家庭團聚申請

中央社／ 倫敦1日綜合外電報導

英國政府今天宣布，為減少非法入境人數，將暫停受理難民家庭團聚申請。

法新社報導，工黨政府正努力阻止創紀錄的無證移民搭乘小艇抵達英國。此現象引發國內激辯，反移民「英國改革黨」（Reform UK）的支持度也因此獲得拉抬。

內政大臣古柏（Yvette Cooper）表示，為推動制度改革，將暫停受理難民家庭團聚計畫的新申請。

她說：「我們確實需要解決地方政府面臨的壓力，以及犯罪集團利用家庭團聚作為誘因，鼓勵更多人冒險乘坐危險小艇的風險。」

英國內政部本月稍早公布的數據顯示，截至2025年6月的一年內，簽發難民家庭團聚簽證近2.1萬件，其中絕大多數發給婦女與兒童。

古柏表示，此次暫停是為配合今年稍後將公布的進一步改革，包括審視家庭成員的「貢獻要求」，以及「新獲難民身分者，申請家庭團聚前須等待更長期間」等。

難民 英國 移民 簽證

延伸閱讀

【專家之眼】英國政府想錢想瘋了嗎？啥是留學稅？去兵

護照「空白頁不夠」影響入境！ 她曝解方：當天衝外交部就辦好

稱台海有事英國參戰？英國防大臣改口：英媒寫反了

宋逸民帥兒曝光！英國拿下獎學金繼續攻讀碩士學位

相關新聞

食物保存期限造假 日本超商Ministop共25間門市違規

日本連鎖便利商店Ministop昨天宣布，日本全國共25家門市所製作的熟食，保存期限造假，有案例是保存期限被不當延長14...

防範深偽裸照與網路偷窺 澳洲擬立法打擊嚴懲

澳洲政府今天表示，將強制科技大公司採取措施來防範線上工具被利用於製造深偽裸照，或在受害人未察覺的情況下進行跟蹤偷窺

16歲時搭火車遇性騷 英王后卡蜜拉用鞋跟擊退色狼

一本描寫英國王室的新書揭露，英國王后卡蜜拉在少女時期，有次搭火車遭一名陌生男子上下其手，當時她脫下鞋子以鞋跟猛打對方下體...

日本熊害加劇4月以來已4死 政府放寬市區獵槍限制

隨著熊攻擊事件增加，日本政府1日放寬槍枝管制規定，讓獵人能更容易在建築密集的市區使用獵槍進行捕獵。

大阪世博場館傳欠款 官方統計共11館含美中德泰

2025年世界博覽會（大阪關西世博）相繼傳出有承包商未收到海外參展國方面的工程款，這屆世博的營運單位昨天宣布，共11個展...

沖繩最西小島驚見中央山脈矗立海上 日網驚呼：台灣比想像還大

位於日本沖繩最西端的與那國島，距離台灣宜蘭縣蘇澳鎮僅約108公里，是日本離台灣最近的領土。近日當地觀光協會在X平台上發布貼文，是在天氣晴朗的早晨，有島上居民拍下遠方台灣中央山脈的清晰身影，立刻引發日本網友熱烈討論。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。