防範深偽裸照與網路偷窺 澳洲擬立法打擊嚴懲

中央社／ 雪梨2日綜合外電報導
澳洲政府今天表示，將強制科技大公司採取措施來防範線上工具被利用於製造深偽裸照。(美聯社)

澳洲政府今天表示，將強制科技大公司採取措施來防範線上工具被利用於製造深偽裸照，或在受害人未察覺的情況下進行跟蹤偷窺。

「脫衣」（Nudify）應用程式是一種人工智慧（AI）工具，使用數位方式脫掉人像的衣服或產生色情影像，這些工具在網路上急速氾濫，外界警告說，針對兒童的「性勒索」詐騙案件正在激增。

澳洲政府表示，將和業界合作制定新法規，以打擊一些利用AI驅動的「裸化」技術及網路偷窺伎倆，但未提供立法的具體時程。

澳洲通訊部長威爾斯（Anika Wells）表示：「任何專以侵害、羞辱和傷害他人，特別是針對兒童的應用程式及科技，都不應存在。」

威爾斯說，政府將動用「所有手段」來限制跟蹤偷窺應用程式的取得，並要求科技公司負起阻擋這些工具的責任。

她補充道：「雖然這項措施無法一舉根除濫用科技的問題，但配合既有法律以及我們領先世界的網上安全改革，的確能在保護澳洲人安全方面帶來真實的改變。」

AI工具的迅速發展導致新型態的兒童受害情事，包括全球大學院校及各級學校陸續發生色情照片醜聞，青少年製作自己同學的性感圖片。

救助兒童會（Save the Children）近期一項調查發現，西班牙每5名年輕人就有1人曾是深偽裸照的受害者，而且這些圖片在未經同意下就被分享至網路上。

在防制網路傷害方面，澳洲一直走在全球前端，尤其著重於防範以孩童為目標的網路危害。

澳洲去年11月通過劃時代法案，限制16歲以下青少年和兒童使用社群媒體，這是針對臉書（Facebook）、Instagram、YouTube和X等社群平台，全世界最嚴格的管制措施之一。

社群媒體巨頭如果未落實這項禁令，最高可處以4950萬澳元（約新台幣10億1128萬元）罰款，但大科技公司形容此法「模糊」、「有問題」且「過於倉促」。

此一法令將於今年12月生效實施。但目前尚不清楚民眾將如何驗證年齡才能註冊社群帳號。

