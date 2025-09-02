阿富汗地震逾800死 村莊一夜夷平、災民露宿街頭

快訊

中央社／ 阿富汗努爾加勒2日綜合外電報導
阿富汗八月卅一日發生規模六的極淺地震。圖為一日可見該國庫納爾省受災的村莊房屋滿目瘡痍（圖）及災民與救災的民防人員及軍人。（美聯社）
阿富汗八月卅一日發生規模六的極淺地震。圖為一日可見該國庫納爾省受災的村莊房屋滿目瘡痍（圖）及災民與救災的民防人員及軍人。（美聯社）

阿富汗東部日前發生規模6地震，多座村莊被夷為平地，截至目前已有超過800人罹難，許多災民無家可歸、露宿街頭，救難人員今天持續在瓦礫堆中搶救倖存者。

法新社報導，這起地震發生於8月31日深夜，重創地處偏遠、與巴基斯坦接壤的庫納爾省（Kunar）。

美國地質調查所（USGS）指出，震央位於南加哈省（Nangarhar）查拉拉巴市（Jalalabad）東北東方27公里處，震源深度僅8公里。

許多以泥土和石材建成、坐落在陡峭山谷中的簡陋房屋被地震震垮，救援人員徹夜搜索，試圖救出受困在瓦礫堆下的倖存者。

22歲災民古賈爾（Zafar Khan Gojar）說：「地震震垮了房間和牆壁，有些孩子死去，有些人受了傷。」古賈爾與家人已從努爾加勒（Nurgal）撤離到查拉拉巴市。

村民用白布裹住罹難孩童的遺體，在下葬前為他們誦經祈禱；與此同時，直升機不斷將傷者送往醫院。

還有人告訴記者：「大家都很害怕、也很緊張…孩子和婦女嚇得尖叫，我們一生中從未經歷過這樣的慘況。」

塔利班（Taliban）政府發言人穆賈希德（ZabihullahMujahid）表示，光是在震央附近的庫納爾省，就有約800人喪命、2500人受傷。

庫納爾省災害管理部門負責人伊桑（EhsanullahEhsan）對記者說，「有許多人仍受困在自家屋頂下方的瓦礫堆中」，並警告死亡人數恐怕還會進一步攀升。

聯合國機構告訴法新社，庫納爾省有些受災村莊的聯外道路中斷，阻礙救援工作。

阿富汗經常遭受地震侵襲，尤其在歐亞板塊和印度板塊交界附近的興都庫什山脈（Hindu KushMountains）地區。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）昨天在聲明中表示，聯合國正與阿富汗當局合作，以「迅速評估需求、提供緊急援助，並隨時準備調動更多資源」。

他說，聯合國全球緊急應變基金已釋出首筆500萬美元（約新台幣1.5億元）資金。

