大阪世博場館傳欠款 官方統計共11館含美中德泰

2025年世界博覽會（大阪關西世博）相繼傳出有承包商未收到海外參展國方面的工程款，這屆世博的營運單位昨天宣布，共11個展館的承包商向日本官方或營運單位反映欠款問題。

「朝日新聞」報導，大阪關西世博的營運單位「日本國際博覽會協會」（萬博協會）表示，被承包商反映尚未支付工程款的展館包含美國、安哥拉、印度、烏茲別克、塞爾維亞、泰國、中國、德國、波蘭、馬爾他、羅馬尼亞，總共11個國家。

其中安哥拉與印度，選擇由萬博協會代建場館，再由參展國處理場館內外裝潢的「方案X」；而安哥拉與印度以外的上述9國，均選擇自行與承包商簽約蓋展覽館的「方案A」。

沒收到款項的承包商今年5月已組成受害者自救會，其中有案例已進入訴訟程序，像是大阪市一間建設公司先前承包塞爾維亞館與德國館的相關工程，已向東京地方法院提起訴訟等，要求上游發包的廠商，也就是東京一間公關公司支付約3億2800萬日圓（約新台幣6900萬元）的費用。

萬博協會副秘書長高科淳本月1日在記者會表示，「已經明確（向參加國）宣導遵守法令的情況下，這類問題仍日益嚴重，令人感到相當遺憾和抱歉。」

大阪世博4月13日開幕，展期達半年，持續到10月13日，會場位於大阪市的人工島「夢洲」。