快訊

Galaxy Z Fold7開箱！8吋超薄大螢幕 實測7項AI功能完美搭配

解釋柯文哲便利貼！彭振聲還原認罪過程：檢察官說是圖利我就認罪

華航、長榮深度布局美國航網 星宇突圍班機時刻藏玄機

大阪世博場館傳欠款 官方統計共11館含美中德泰

中央社／ 東京2日綜合外電報導
2025年世界博覽會（大阪關西世博、大阪世博）。(中央社)
2025年世界博覽會（大阪關西世博、大阪世博）。(中央社)

2025年世界博覽會（大阪關西世博）相繼傳出有承包商未收到海外參展國方面的工程款，這屆世博的營運單位昨天宣布，共11個展館的承包商向日本官方或營運單位反映欠款問題。

「朝日新聞」報導，大阪關西世博的營運單位「日本國際博覽會協會」（萬博協會）表示，被承包商反映尚未支付工程款的展館包含美國、安哥拉、印度、烏茲別克、塞爾維亞、泰國、中國、德國、波蘭、馬爾他、羅馬尼亞，總共11個國家。

其中安哥拉與印度，選擇由萬博協會代建場館，再由參展國處理場館內外裝潢的「方案X」；而安哥拉與印度以外的上述9國，均選擇自行與承包商簽約蓋展覽館的「方案A」。

沒收到款項的承包商今年5月已組成受害者自救會，其中有案例已進入訴訟程序，像是大阪市一間建設公司先前承包塞爾維亞館與德國館的相關工程，已向東京地方法院提起訴訟等，要求上游發包的廠商，也就是東京一間公關公司支付約3億2800萬日圓（約新台幣6900萬元）的費用。

萬博協會副秘書長高科淳本月1日在記者會表示，「已經明確（向參加國）宣導遵守法令的情況下，這類問題仍日益嚴重，令人感到相當遺憾和抱歉。」

大阪世博4月13日開幕，展期達半年，持續到10月13日，會場位於大阪市的人工島「夢洲」。

大阪 世博

延伸閱讀

川普點到莫迪死穴！印度被開50%高關稅 改向中俄靠攏...謝金河：只會把病情加重

去日本注意！賈新興：熱帶系統周四五恐影響四國、大阪至東京一帶

大阪世博會遇「壓力」…中華民國國旗遭下架 文化部：強烈遺憾

台灣電氣神將前進大阪世博 曝扮神明秘訣「讓自己的心靜下來」

相關新聞

大阪世博場館傳欠款 官方統計共11館含美中德泰

2025年世界博覽會（大阪關西世博）相繼傳出有承包商未收到海外參展國方面的工程款，這屆世博的營運單位昨天宣布，共11個展...

沖繩最西小島驚見中央山脈矗立海上 日網驚呼：台灣比想像還大

位於日本沖繩最西端的與那國島，距離台灣宜蘭縣蘇澳鎮僅約108公里，是日本離台灣最近的領土。近日當地觀光協會在X平台上發布貼文，是在天氣晴朗的早晨，有島上居民拍下遠方台灣中央山脈的清晰身影，立刻引發日本網友熱烈討論。

蘇丹達佛地區山崩奪逾千命 全村僅剩1人生還

非洲國家蘇丹西部達佛地區（Darfur）發生大規模山崩，據控制當地的蘇丹解放運動／軍（Sudan LiberationM...

蒙古悲劇！長城外的造反派，落入紅衛兵大屠殺的悲慘命運

「徒有虛名的民族自治，窒息的滅絕政策。」現在的中華人民共和國內蒙古自治區（南蒙古），堪稱是中國的模範自治區，成立的時間還要早於中共建政，「自治」的承諾則是來自毛澤東的金口玉言——但這虛幻的承諾從未實踐，當「蒙古王」被肅清，文化大革命的腥風血雨緊隨著降臨成吉思汗子孫的大草原。這是對蒙古人血肉之軀的消滅，但在文革十年浩劫的之前與之後，對內蒙古的滅絕早已開始、延續至今，讓蒙古民族逐漸淹沒在中國的茫茫人海裡。

日韓夏季均溫雙雙創新高 2025年成史上最熱夏天

日本與韓國的氣象機構今天分別表示，兩國今年經歷有觀測紀錄以來最熱夏季。隨著氣候變遷加劇天氣模式的不穩定性，全球氣溫近年持...

1器官疾病是阿茲海默症早期警訊 美研究：可提前15年預測

每日郵報報導，新研究顯示，阿茲海默症及帕金森氏症等常見的神經退化疾病的早期徵兆，可能隱藏在腸道而非大腦。專家發現，若出現...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。