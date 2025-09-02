阿富汗強震已8百死 受國際制裁難救援

阿富汗在國際上備受孤立，雖遭逢強震但恐難獲得國際援助。阿富汗東部楠格哈爾省近日發生規模6的大地震，由於震源深度僅8公里，因此造成非常嚴重的傷亡，目前已知超過8百人死亡、大量房屋傾倒。目前英國、印度與聯合國有提供緊急援助，但阿富汗長年受到國際抵制與制裁，狀況仍十分困難。

根據《英國廣播公司》報導，阿富汗東部近日發生規模6的強震，且接續還有數起規模5以上的餘震，由於地震深度都在10公里以內，因此造成非常嚴重的損害。目前統計已超過8百人死亡、2500人受傷，且數量持續增加。附近的努加爾地區，95%的村落都被摧毀，有一半的民眾因為地震造成的損害而受傷。

多山被制裁難救援

由於阿富汗地形崎嶇、多山，且各地都相對孤立，因此交通與物資運輸相當困難，《聯合國》提到，將對阿富汗提供緊急人道援助，《土耳其通訊社》提到，印度、英國等國家也都將提供緊急援助，另外，中國與瑞士也將提供人道援助。

但阿富汗長年受到國際制裁，物資與基礎建設都相當缺乏，2021年被塔利班政府控制後，僅有俄羅斯承認塔利班，許多國際人道組織也暫緩在阿富汗的人道工作，因此救災也不容易。阿富汗其實也常發生地震，2022、2023年，分別有大地震造成2千多人與1千多人死亡。

