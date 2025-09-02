蘇丹達佛地區山崩奪逾千命 全村僅剩1人生還
非洲國家蘇丹西部達佛地區（Darfur）發生大規模山崩，據控制當地的蘇丹解放運動／軍（Sudan LiberationMovement/Army）今天表示，這場災難已造成逾千人罹難，僅1人生還。
法新社報導，蘇丹解放運動／軍發布聲明指出，連日大雨後，馬拉山區（Marra mountains）的塔拉辛村（Tarasin）昨天發生毀滅性山崩。「初步消息顯示，估計逾千名居民幾乎全數罹難，僅1人生還」。
聲明形容這場「規模巨大、破壞力驚人」的山崩夷平了整座村落，並「完全摧毀」當地知名的柑橘產區之一。
蘇丹解放運動／軍呼籲聯合國及其他人道組織協助搜救和遺體善後工作。
蘇丹內戰已進入第3年，國家深陷全球最嚴重的人道危機之一，部分達佛地區甚至已被宣告進入饑荒狀態。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言