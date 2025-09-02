蘇丹達佛地區山崩奪逾千命 全村僅剩1人生還

「徒有虛名的民族自治，窒息的滅絕政策。」現在的中華人民共和國內蒙古自治區（南蒙古），堪稱是中國的模範自治區，成立的時間還要早於中共建政，「自治」的承諾則是來自毛澤東的金口玉言——但這虛幻的承諾從未實踐，當「蒙古王」被肅清，文化大革命的腥風血雨緊隨著降臨成吉思汗子孫的大草原。這是對蒙古人血肉之軀的消滅，但在文革十年浩劫的之前與之後，對內蒙古的滅絕早已開始、延續至今，讓蒙古民族逐漸淹沒在中國的茫茫人海裡。

2025-09-02 09:41