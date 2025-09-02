蘇丹達佛地區山崩奪逾千命 全村僅剩1人生還

快訊

中央社／ 喀土穆1日綜合外電報導
非洲國家蘇丹西部達佛地區（Darfur）發生大規模山崩。 示意圖／ingimage
非洲國家蘇丹西部達佛地區（Darfur）發生大規模山崩，據控制當地的蘇丹解放運動／軍（Sudan LiberationMovement/Army）今天表示，這場災難已造成逾千人罹難，僅1人生還。

法新社報導，蘇丹解放運動／軍發布聲明指出，連日大雨後，馬拉山區（Marra mountains）的塔拉辛村（Tarasin）昨天發生毀滅性山崩。「初步消息顯示，估計逾千名居民幾乎全數罹難，僅1人生還」。

聲明形容這場「規模巨大、破壞力驚人」的山崩夷平了整座村落，並「完全摧毀」當地知名的柑橘產區之一。

蘇丹解放運動／軍呼籲聯合國及其他人道組織協助搜救和遺體善後工作。

蘇丹內戰已進入第3年，國家深陷全球最嚴重的人道危機之一，部分達佛地區甚至已被宣告進入饑荒狀態。

