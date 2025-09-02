快訊

沖繩最西小島驚見中央山脈矗立海上 日網驚呼：台灣比想像還大

聯合新聞網／ 綜合報導
8月底與那國島各地可以見到明顯的台灣陸地。 圖擷自與那國町觀光協會官方X
位於日本沖繩最西端的與那國島，距離台灣宜蘭縣蘇澳鎮僅約108公里，是日本離台灣最近的領土。8月底當地觀光協會在X平台上發布貼文，30、31日早晨天氣晴朗，有島上居民拍下遠方台灣中央山脈的清晰身影，立刻引發日本網友熱烈討論。

貼文中許多網友驚訝表示：「台灣比想像中還要大耶！」、「真的看得到台灣！」、「我已經去了台灣好幾次，這下子也得去與那國島看看了」，這些照片也讓更多人好奇兩地的距離究竟有多近。

這次因天氣十分晴朗，與那國島的天空特別澄淨，能見度極佳，不只在西崎能看見台灣，在島上的任何地方都能讓中央山脈的稜線清晰映入眼簾。據當地觀光協會統計，這樣的景象可能一年僅出現一次，2024年7月也曾有過紀錄，讓當地人直呼是「運氣好才能見到的奇景」。

與那國島人口不到兩千人，卻以壯麗的自然景觀與獨特的海底地形聞名，常吸引潛水客與觀光客造訪，同時也是吉岡秀隆主演的日劇「五島醫生診療所」的取景拍攝地點，島上更是經常舉辦和台灣相關的文化祭典活動，對日本和台灣居民而言，都是一個別具異國魅力的地點。

奇景 日本 沖繩 與那國島 看見台灣

