日本熊害加劇 9/1起放寬市區使用獵槍限制

中央社／ 東京1日綜合外電報導

隨著熊攻擊事件增加，日本政府今天放寬槍枝管制規定，讓獵人能更容易在建築密集的市區使用獵槍進行捕獵。

法新社報導，由於人口衰退及氣候變遷等因素，愈來愈多野生熊在日本住宅區出沒。

日本今年4月以來，已有4人因遭熊攻擊而身亡，最近一名死者是8月在北海道登山時遇襲，此外另有數十人受傷。

今年7月，一名女子在秋田縣北秋田市郊區一處身心障礙設施外遭到熊攻擊後失去意識。

同月，一場高爾夫球賽因場上有熊出現，參賽選手被迫離場；一座地方機場6月甚至有人目擊熊在跑道上遊蕩。

日本以嚴格的武器管制法規聞名，其「鳥獸保護管理法」原本禁止在市區使用獵槍，如果要開槍，必須由警察基於「警察官職務執行法」下令開槍。

不過自今日起，根據修訂後的鳥獸保護管理法，市町村（相當於鄉鎮市）官員在確保當地居民安全後，可授權獵人在緊急情況下使用獵槍進行捕獵。

在日本截至今年3月為止的上一個財政年度期間，有85人遭熊襲擊，其中3人喪命。

根據日本放送協會（NHK），日本小學及國高中校園內或鄰近地區今年已有至少39起目擊到熊的事件。

日本 秋田 獵人

