日韓夏季均溫雙雙創新高 2025年成史上最熱夏天
日本與韓國的氣象機構今天分別表示，兩國今年經歷有觀測紀錄以來最熱夏季。隨著氣候變遷加劇天氣模式的不穩定性，全球氣溫近年持續飆升。
法新社報導，根據日本氣象廳，日本今年6月至8月平均氣溫「較正常值高出攝氏2.36度，為1898年有紀錄以來最熱夏季」。
日本氣象廳補充道：「這已是連續第3個出現創紀錄高溫的夏季。」
大韓民國氣象廳透過新聞稿指出，韓國今年6月至8月平均氣溫為攝氏25.7度，「是1973年開始收集數據以來最高溫」。
韓國去年同期平均氣溫為攝氏25.6度，當時也刷新紀錄。
根據日本總務省消防廳，今年5月1日至8月24日期間，全國約有8萬4521人因酷熱高溫送醫住院，略高於去年同期的8萬3414人。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言