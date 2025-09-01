南澳州打擊塑膠垃圾 9/1起禁壽司外帶魚型醬油瓶

塑膠魚型醬油瓶在許多國家深受外帶壽司的消費者喜愛，然而，澳洲南澳州今天起上路的限制塑膠垃圾新政，禁止餐廳再向顧客供應這種裝飾性容器。

美聯社報導，約有190萬人口的南澳州（SouthAustralia）是澳洲第一個立法禁止魚型醬油瓶的地區。南澳州政府每年都會將新品項納入其禁止使用的塑膠製品名單中，使當地相關規定成為全國最全面的措施。

單獨針對這些魚型容器頒布禁令或許看來過於特定，但官員指出，這類容器對環境格外有害，且若流入海洋，恐被海洋生物誤認為食物吞下。

南澳州副州長高秀珊（Susan Close）透過聲明表示，這些小瓶子「很容易丟棄、被風吹走或沖進下水道」。

她談到，就算把這些瓶子丟到回收箱，它們也因體積太小而無法被篩選機收集，最後通常落在垃圾掩埋場，或成為回收系統的漏網之魚流入自然環境。

新政上路後，餐廳被要求使用較大的瓶子、可重複裝填的調味料容器，或是官員所謂對環境較無害的一次性替代品，例如醬包、可擠壓包裝或可堆肥容器。

新禁令包含有蓋子、瓶蓋或瓶塞且容量不到30毫升的魚型或矩形醬油容器。

今天起遭禁的其他品項還有附在食品上的餐具或吸管，例如果汁盒通常附有的塑膠包裝吸管。

相關法律由南澳州環境保護局（EnvironmentProtection Authority）執行，違規者可能受到警告至起訴不等的懲處。