1器官疾病是阿茲海默症早期警訊 美研究：可提前15年預測

每日郵報報導，新研究顯示，阿茲海默症及帕金森氏症等常見的神經退化疾病的早期徵兆，可能隱藏在腸道而非大腦。專家發現，若出現長期缺乏維生素、腸道發炎等常見腸道消化問題，日後更可能出現記憶衰退與認知功能下降等症狀，而且這些風險因子可能在診斷出臨床症狀前15年就浮現。

長期以來，醫學界已證實腸道發炎會引發多種健康問題，包括影響腦部功能。美國阿茲海默症與相關失智症中心（Center for Alzheimer’s and Related Dementias）研究團隊，檢視155項與腸道及代謝疾病相關的診斷發現，多種營養與消化系統問題與阿茲海默症或帕金森氏症風險增加有關聯。

研究指出，克隆氏症、潰瘍性結腸炎等發炎性腸道疾病（IBD）、胃酸逆流、糖尿病及腸躁症患者，日後罹患阿茲海默症的機率較高。至於帕金森氏症則與腸躁症、胰臟賀爾蒙異常（如糖尿病），以及缺乏維生素B密切相關。

研究人員表示，這些腸道與代謝相關的生物標記高度準確預測風險，這些風險因子可能在診斷出臨床症狀前15年就浮現。

顯示早期檢測、個人化醫療與精準介入具有潛力。不過，研究員也提醒，與腸腦軸相關的多重疾病診斷，對阿茲海默症或帕金森氏症的可預測影響，仍不如基因等其他變數明顯。腸腦軸是指腸道與大腦之間的雙向神經訊號溝通途徑。

報導指出，目前阿茲海默症與帕金森氏症的病例持續增加，估計全球已有超過4億人受影響。

研究團隊呼籲，應重視腸道健康與神經退化疾病的關聯，並強調早期檢測與干預的必要性。