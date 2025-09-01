澳洲將禁青少年用社群媒體 軟體辨識年齡待考驗

澳洲預定12月起禁止16歲以下兒童及青少年使用社群媒體，政府今天報告指出，透過自拍照判斷年齡的軟體，可用來執行禁令；但這軟體對部分族群年紀的誤判率達到「無法接受」的地步。

外界質疑禁令能否在12月順利上路。澳洲政府今天發布的報告指出，這個透過自拍照片來估算年齡的軟體，大致上準確、快速且重視隱私，但對於接近16歲最低年齡門檻的使用者而言，誤差率有明顯上升。

根據澳洲新法規，社群媒體相關業者必須採取適當措施以阻擋16歲以下用戶，否則可處罰款最高達4950萬澳元（約新台幣10億1128萬元）。

路透社報導，有關禁令預定今年12月生效實施，但軟體對年齡的辨識度準確與否，將影響執行成效：年齡超過19歲的白人用戶，遇到辨識上困擾情況很少，但非白人及青少女用戶，則會面臨較大挑戰。

對於如Meta旗下社群平台Instagram以及Alphabet所屬影音平台YouTube而言，情況也可能更加複雜。

測驗結果顯示，19歲以上的使用者，以照片猜測年齡的準確率很高，但16歲到19歲的族群，則處於「系統不確定性較高的灰色地帶」。

報告指出，年滿16歲的用戶有8.5%機率被判定為未達標準，因此他們可能需「轉向其他補充驗證方式，如以證件驗證或取得家長同意」。

社群媒體專家指出，這份報告讓外界質疑，澳洲能否在3個月後順利執行有關禁令。

雪梨大學（ University of Sydney）專攻網路安全的媒體研究員韓佛里（Justine Humphry）表示：「系統準確度有很大差異。」

她又說：「這樣的差異讓人擔憂，尤其是這系統必須在年底前啟動與執行，時間相當緊迫。」

澳洲通訊部長威爾斯（Anika Wells）表示，這份報告證明「雖然無法一律滿足所有年齡層的驗證需求，但這次試驗也顯示還有許多功能選項，而最重要的是，使用者的隱私能獲得保障」。