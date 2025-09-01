規模6強震重創阿富汗東北 傷亡數字恐達數百人

快訊

中央社／ 喀布爾1日綜合外電報導

阿富汗東北部發生規模6地震，有關單位今天表示恐有數百人死傷，救難人員正於倒塌的民宅中搜尋生還者。

路透社引述國營媒體「阿富汗國家廣播電視台」（RTA）報導，強震造成約500人罹難，另有1000人受傷。

然而，位在喀布爾的塔利班（Taliban）政府衛生當局表示，目前仍在前往偏遠地區確認實際傷亡人數，官方統計數字尚待核實。

美聯社報導，美國地質調查所（USGS）指出，這起地震發生在當地昨晚深夜11時47分，震央位於南加哈省（Nangarhar）查拉拉巴市（Jalalabad）以東北東方27公里處，震源深度僅8公里。通常震源較淺的地震會造成較大破壞。

路透社報導，阿富汗衛生部表示，初步數據顯示有單一村莊通報30人死亡，但由於當地村落分散、地形崎嶇，歷來又多地震與水災，目前確切傷亡數字尚未統計。

庫納爾省（Kunar）資訊主管哈尼夫（NajibullahHanif）指出，已有數百名傷患被送往醫院，但由於許多偏遠地區交通不便，傷亡人數預料還會進一步攀升。

官員表示，這起地震把庫納爾省境內靠近巴基斯坦開柏普赫圖赫瓦省（Khyber Pakhtunkhwa）邊界的多處土製和石造民宅夷為平地。官員表示，救難人員目前正在庫納爾省多地投入救援。

英國廣播公司（BBC）報導，雪上加霜的是，昨天深夜發生強震的地區，週末才剛遭暴洪侵襲。

當地媒體報導，洪水於8月29日至8月30日期間席捲南加哈省和庫納爾省，至少造成5人罹難。

國際移民組織（IOM）昨天表示，這場洪災影響至少400個家庭。

洪水並引發山崩，破壞基礎設施，還一度中斷巴基斯坦與阿富汗之間的交通要道。

