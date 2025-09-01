全球生育率空前下降 政策補貼也沒用

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】

全球生育率急速下降，越來越多人不願意生小孩？皮尤分析指出，世界各地的生育率自1950年以來持續下降，多數地區的生育率已低於維持人口規模所需的水平。對此，許多國家紛紛推出津貼、稅收減免和兒童補貼等政策，卻仍無法扭轉生育率下降的趨勢。

全球生育率下降

根據聯合國與經濟合作暨發展組織人口報告，皮尤研究中心分析指出，世界各地的生育率自1950年以來持續下降，多數地區的生育率已低於維持人口規模所需的水平。

依地區來看，非洲仍然是生育率最高的地區，儘管生育率持續下降，但該地區是唯一生育率仍高於更替水準的地區，即在沒有移民的情況下維持人口規模所需的基準。聯合國預測，非洲要到2091年才會跌破更替水準。

相較之下，歐洲和北美目前生育率最低，分別為1.4和1.6；大洋洲目前平均每位婦女生育2.1個孩子，預計2028年將降至更替水準以下。2100年，非洲的生育率預計會降至2.0，亞洲和大洋洲的生育率預計會降至1.7，拉丁美洲和加勒比地區的生育率預計會降至1.6。

各國生育補貼政策

《基督日報》報導，面對人口減少的局面，各國政府正推出鼓勵生育的政策。例如：中國在2016年結束獨生子女政策後，宣布將為每名兒童每年提供約500美元的國家補貼，直到孩童3歲為止。

此外，包括日本在內的其他東亞國家都擴大了育嬰假和兒童照護服務，而一些歐洲國家則將國內生產毛額的3%以上用於家庭福利，包括津貼、稅收減免和兒童補貼。然而，皮尤研究中心指出，幾乎沒有證據顯示，這些政策能夠成功扭轉生育率下降的趨勢。

