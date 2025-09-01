全身是尖刺武器？ 摩洛哥發現甲龍化石

快訊

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】

摩洛哥發現世界最奇怪的恐龍？倫敦國家歷史博物館研究團隊近期於摩洛哥進行考古，發現一隻約1.65億年前的甲龍化石，其脖子上有近1公尺長的尖刺，而尾巴上有武器並穿著華麗的盔甲。專家指出，非洲大陸發現第一塊甲龍化石，未來摩洛哥有更多值得探索的寶藏。

最古老的甲龍

NBC》報導，倫敦國家歷史博物館古生物學家梅德門特帶領考古團隊，在摩洛哥阿特拉斯山脈研究一隻侏羅紀時代的化石遺骸。結果顯示，這是一隻約1.65億年前的甲龍科恐龍 (Spicomellus afer)，其脖子上有近1公尺長的尖刺，而尾巴上有武器並穿著華麗的盔甲。

對此，這隻恐龍背部長有短刺，還有一個骨盆盾，臀部上方有兩根大刺，而尾椎骨也融合在一起，暗示其尾端可能藏有武器。此外，華麗的盔甲可能有兩個作用，即防禦大型肉食恐龍和作為吸引配偶的展示。

梅德門特表示，這隻恐龍與過往任何恐龍截然不同，牠是世界上最古老的甲龍類，一種體型寬大、四肢短小、盔甲厚重，並用四腳行走的草食性動物。

摩洛哥探索恐龍

ScienceAlert》報導，摩洛哥一位當地農民兩年前曾指出，其從洪水中成功救回幾塊奇特的骨頭，對此，這是在非洲大陸發現的第一塊甲龍化石。如今，研究人員持許可證前往查看這些骨骼，並在發現地點進行挖掘，希望能找到更多。

事實上，非洲還需要進行更多的研究，尤其摩洛哥是尚未開發的恐龍研究金礦。摩洛哥研究小組組長瓦爾哈什表示，該研究有助於推動摩洛哥的科學進展，尤其該地區還有更多值得探索的寶藏。

