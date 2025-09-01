影／阿富汗6.0強震已250死！狂搖畫面曝 350公里外巴基斯坦也有感

8月22日上映的電影《邊境風暴》，描繪兩位出生於黎巴嫩的巴勒斯坦堂兄弟，他們抵達希臘雅典後，嘗試前往德國展開新生活的過程。巴勒斯坦難民始終是巴勒斯坦問題研究（註一）的核心議題，而難民的形成原因和圍繞「返鄉權」概念的討論與漠視，正是觀賞本片的重要背景。巴勒斯坦難民的出現，並非僅是戰爭單純導致的結果。根據以色列歷史學者伊蘭・帕佩（Ilan Pappe）2006年研究，他在爬梳1948年以色列軍事檔案後，發現巴勒斯坦難民與猶太復國主義軍隊的「種族清洗」（Ethnic Cleansing）計劃有關。當時猶太軍隊摧毀超過500個巴勒斯坦人村莊，清空11座巴勒斯坦人為主的城鎮，最終導致約75萬人被迫流亡，佔當時巴勒斯坦人口近8成。今日，許多巴勒斯坦學者與團體在解釋難民根源時，經常援引帕佩的種族清洗觀點。

