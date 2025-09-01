影／阿富汗6.0強震已250死！狂搖畫面曝 350公里外巴基斯坦也有感

快訊

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
根據美國地質調查局，阿富汗8月31日深夜發生規模6.0強震，震源深度僅8公里，屬於淺層地震，震央距離阿富汗第5大城賈拉拉巴德約27公里。圖/取自@greatandhranews在X的照片
土耳其廣播電視公司國際頻道（TRT World）報導，阿富汗當地時間8月31日深夜發生規模6.0強震，已造成超過250人死亡、500人受傷。根據社群流出影片，可見地震當下鏡頭左右狂搖，就連354公里外的巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德也有感。紐約時報報導，死傷人數很可能上升。

英國廣播公司（BBC）指出，根據美國地質調查局（USGS），阿富汗當地31日晚間11時47分（台灣時間1日凌晨3點17分）發生規模6.0強震，震源深度僅8公里，屬於淺層地震，震央距離阿富汗第5大城賈拉拉巴德（Jalalabad）約27公里。6.0強震後，當地又發生至少兩次規模5.2地震。

一名阿富汗資訊部官員告訴土耳其通訊社，死傷分布在庫納爾省（Kunar）的努爾加爾（Nur Gal）、索基（Sawki）、瓦特普爾（Watpur）、馬諾吉（Manogi）與查帕達拉（Chapa Dara）等地區。該官員表示，由於災區多處偏遠，具體死亡人數難以確認。

當地居民形容，這是近年阿富汗遭遇最強烈的地震之一。每日郵報稱，據報導，這場地震持續數秒，從阿富汗首都喀布爾到約354公里外的巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德，都能感受到建築物搖晃。

庫納爾省警方指出，部分道路因山崩阻斷，救援行動只能依靠空運展開。當局已緊急呼籲國際救援組織提供協助。

