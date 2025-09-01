阿富汗東部強震規模6.0 BBC：已知20死

阿富汗東部昨天深夜發生規模6.0強震，英媒報導目前確認20人罹難。美國地質調查所（USGS）地震模擬推估這起地震「可能造成數百人死亡」，且災情可能擴及「廣泛地區」。

英國廣播公司（BBC）報導，USGS在官網表示，地震模擬估計「可能造成重大傷亡」，災情恐擴及「廣泛地區」。

USGS指出，這個地區過去發生相同級別的警報時，曾需動員省級或國家等級的救災應變。

BBC報導指出，截至目前已確認至少20人罹難。

USGS指出，這起地震發生在當地時間昨晚11時47分，震央在南加哈省（Nangarhar）查拉拉巴市（Jalalabad）東北東方約27公里，震源深度8公里，屬於相對淺層的地震。

美聯社報導指出，大約20分鐘後，同一省份又發生第2起地震，規模4.5，震源深度10公里。

法新社稍早根據省政府相關人員的初步通報指出，有2童因住處屋頂坍塌喪生，另有至少15人受傷。

法新社採訪團說，6.0地震當下，從首都喀布爾（Kabul）到約370公里外的巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad）的建築都搖晃了好幾秒。