台灣人在沖繩潛水喪命 萬座毛潛點最多、潛水事故也多
台灣觀光客與潛水教練在沖繩縣恩納村近海潛水遇難，送醫不治。萬座毛是知名景點，是沖繩本島潛點數量最多的區域，然而也是每年多次發生潛水事故的地方。
數據顯示，2023年造訪沖繩縣最多的外國觀光客是來自台灣。在美食、購物以外，必要享受沖繩的自然景色。因此沖繩開始有潛水業者，以台灣籍教練、全程中文教練為賣點。這次出事的潛客，就是由台灣教練帶領。
報導說，周日（8月31日）下午潛水船船長通報，兩名20多歲台灣男子潛水失蹤，救難人員於水深30公尺的洞穴內找到兩人，送醫後宣告死亡。海上保安廳表示，事故發生時天氣晴朗，浪高約0.5公尺。
台灣人是日本沖繩重要的觀光客源，回訪率高達84%，位於沖繩本島中部西海岸的恩納村，是沖繩最盛行水上運動的地區之一。這個村落南北狹長，海岸線約27公里。著名觀光景點真榮田岬，有沖繩人氣第一的「青之洞窟」；萬座毛也是知名景點，周邊有許多潛水地點，是沖繩本島潛點數量最多的區域。
恩納村的潛水店與海上活動店家數量非常多，因為台灣觀光客多，有潛水器材店就主打店內有多位台灣教練，中文支援台灣人以及體驗潛水等。然而，這裡也是每年多次發生潛水事故與溺水事故的區域。
