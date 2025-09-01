快訊

北一女校長開學日宣布 「參加明年學測」與學生並肩作戰

簡立峰專欄／OpenAI進軍瀏覽器 能撼動Google版圖？

布魯斯威利罹失智症3年！愛妻驚爆讓他「搬家」 親證：最難的決定

台灣人在沖繩潛水喪命 萬座毛潛點最多、潛水事故也多

聯合報／ 記者雷光涵／即時報導
沖繩有潛水業者，以台灣籍教練、全程中文教練為賣點。 示意圖，非新聞當事人。路透alamy
沖繩有潛水業者，以台灣籍教練、全程中文教練為賣點。 示意圖，非新聞當事人。路透alamy

台灣觀光客與潛水教練沖繩縣恩納村近海潛水遇難，送醫不治。萬座毛是知名景點，是沖繩本島潛點數量最多的區域，然而也是每年多次發生潛水事故的地方。

數據顯示，2023年造訪沖繩縣最多的外國觀光客是來自台灣。在美食、購物以外，必要享受沖繩的自然景色。因此沖繩開始有潛水業者，以台灣籍教練、全程中文教練為賣點。這次出事的潛客，就是由台灣教練帶領。

報導說，周日（8月31日）下午潛水船船長通報，兩名20多歲台灣男子潛水失蹤，救難人員於水深30公尺的洞穴內找到兩人，送醫後宣告死亡。海上保安廳表示，事故發生時天氣晴朗，浪高約0.5公尺。

台灣人是日本沖繩重要的觀光客源，回訪率高達84%，位於沖繩本島中部西海岸的恩納村，是沖繩最盛行水上運動的地區之一。這個村落南北狹長，海岸線約27公里。著名觀光景點真榮田岬，有沖繩人氣第一的「青之洞窟」；萬座毛也是知名景點，周邊有許多潛水地點，是沖繩本島潛點數量最多的區域。

恩納村的潛水店與海上活動店家數量非常多，因為台灣觀光客多，有潛水器材店就主打店內有多位台灣教練，中文支援台灣人以及體驗潛水等。然而，這裡也是每年多次發生潛水事故與溺水事故的區域。

沖繩 教練 觀光客

延伸閱讀

去沖繩美國村玩要住哪？海灘走路就到、自駕超方便的飯店大公開

日本1地區「常聽到台語」！網友點頭：80%都是台灣人

嫌員旅貴！一群人「複製行程」緊跟嘲笑跟團同事 還要導遊免費服務

街道淨空、加開班機 、全島停擺 沖繩為什麼超瘋甲子園？

相關新聞

台灣人在沖繩潛水喪命 萬座毛潛點最多、潛水事故也多

台灣觀光客與潛水教練在沖繩縣恩納村近海潛水遇難，送醫不治。萬座毛是知名景點，是沖繩本島潛點數量最多的區域，然而也是每年多...

有家歸不得！巴勒斯坦難民人數多達600萬的真相

8月22日上映的電影《邊境風暴》，描繪兩位出生於黎巴嫩的巴勒斯坦堂兄弟，他們抵達希臘雅典後，嘗試前往德國展開新生活的過程。巴勒斯坦難民始終是巴勒斯坦問題研究（註一）的核心議題，而難民的形成原因和圍繞「返鄉權」概念的討論與漠視，正是觀賞本片的重要背景。巴勒斯坦難民的出現，並非僅是戰爭單純導致的結果。根據以色列歷史學者伊蘭・帕佩（Ilan Pappe）2006年研究，他在爬梳1948年以色列軍事檔案後，發現巴勒斯坦難民與猶太復國主義軍隊的「種族清洗」（Ethnic Cleansing）計劃有關。當時猶太軍隊摧毀超過500個巴勒斯坦人村莊，清空11座巴勒斯坦人為主的城鎮，最終導致約75萬人被迫流亡，佔當時巴勒斯坦人口近8成。今日，許多巴勒斯坦學者與團體在解釋難民根源時，經常援引帕佩的種族清洗觀點。

地球之路：人類是否已經走到文明盡頭？

今天是2025年7月7日，我坐在研究室中，努力完成《地球之路》的介紹文。兩天前，也就是7月5日，不少人擔憂日本將發生強震或火山爆發，為這個世界劃下句點。在7月7日這個當下，我的研究室外面正吹著強風，因為颱風丹娜絲在幾個小時前從嘉義登陸，雖說已轉為輕度颱風，但呼呼的風聲仍然揭示著它的存在。

搭火車 手機打卡就行！英試辦GPS智慧票務 當日自動結算最優惠票價

英格蘭東密德蘭地區的火車乘客將自本周一起，率先體驗一種基於GPS定位追蹤的數位票務系統，只需透過手機應用程式打卡進出站，...

日本飲料販賣機優勢不再淪「燒錢機」 3成恐變賠錢貨

日本飲料自動販賣機市場這幾年不斷衰退，為止血，飲料廠紛紛撤掉銷量不佳的機器，2014到2024年的10年間大減40萬台、剩204萬，現存的販賣機仍有一成在燒錢，今年10月漲價後可能更慘。自動販賣機曾是日本飲料大廠「金雞母」，但在人口減少、超商吸客與超市低價競爭下，連業界最大的可口可樂今年都被拖累將虧損。

「為澳洲而走」反移民集會示威 澳洲政府怒批散布仇恨

澳洲中間偏左政府今天譴責在雪梨等各大城市舉行的反移民集會，表示該活動意圖散播仇恨，且與新納粹分子有關聯

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。