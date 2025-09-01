搭火車 手機打卡就行！英試辦GPS智慧票務 當日自動結算最優惠票價

日本飲料自動販賣機市場這幾年不斷衰退，為止血，飲料廠紛紛撤掉銷量不佳的機器，2014到2024年的10年間大減40萬台、剩204萬，現存的販賣機仍有一成在燒錢，今年10月漲價後可能更慘。自動販賣機曾是日本飲料大廠「金雞母」，但在人口減少、超商吸客與超市低價競爭下，連業界最大的可口可樂今年都被拖累將虧損。

2025-09-01 08:00