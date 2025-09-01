快訊

台灣借鏡…光電板年廢棄量恐破50萬噸 日本政府坦言回收費無人買單

81歲前紐約市長朱利安尼車禍重傷 助受暴婦女報警後座車遭猛烈撞擊

搭火車 手機打卡就行！英試辦GPS智慧票務 當日自動結算最優惠票價

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
一名火車乘客在英國倫敦Charing Cross 車站使用售票機。歐新社
英格蘭東密德蘭地區的火車乘客將自本周一起，率先體驗一種基於GPS定位追蹤的數位票務系統，只需透過手機應用程式打卡進出站，就能在當日行程結束後，自動結算取最優惠票價必要時還會生成條碼，以便檢票或通過閘門。這是英國政府簡化複雜票價系統的其中一環。

英國交通部（DfT）表示，如果試驗成功，該技術將取代紙本車票與需事先購買的QR code電子票。乘客不必事先規劃或訂票，就能自由搭乘。

這項技術已經在瑞士、丹麥與蘇格蘭測試過，如今在英格蘭東密德蘭鐵路的萊斯特、德比與諾丁漢路段試辦，月底還將擴展至約克郡的Northern Trains，預計最多4,000名乘客登記參與。

